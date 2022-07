Hammarby IF inledde måndagskvällen på Tele2 arena med att välkomna fem nya spelare till klubben. Pavle Vagic, David Concha, Nathaniel Adjei, Abdelrahman Saidi och Shaquille Pinas. De ska förstärka den grönvita truppen. Är det tänkt i alla fall.

Efter det gick Hammarby IF ut och körde över IFK Göteborg. Det var en spelmässig dominans under de första 42 minuterna. Sedan kom även målen.

Först från Nahir Besara. Mittfältaren vände upp en bra bit utanför straffområdet och tycktes tänka: ”Jag drar väl till då”. Och så gjorde han det. Med vristen. Bollen fick en perfekt bana, den ven in i det bortre krysset. Klass.

– Det är en sådan känsla, man vet att den går in, sade Besara till Discovery plus.

Målet var 31-åringens första sedan mötet med AIK i mitten av maj. Och faktiskt det sjätte på tio matcher mot just IFK Göteborg. Besara tycks älska att näta mot de blåvita.

2–0 kom i inledningen av den andra halvleken. Nahir Besara med förarbetet den här gången, en hörna från höger.

Björn Paulsen nådde högst bland alla spelare inne i straffområdet och nickade bollen i mål. Såg det ut som. Senare visade det sig dock att Gustav Ludwigson var siste spelare på bollen – och att målet därmed var hans.

Oavsett: Paulsen fick ta emot hemmasupportrarnas kärlek. För sista gången. Enligt uppgifter till SportExpressen är Hammarby IF och danska Odense överens om en övergång gällande mittbacken. Det enda som återstår är att Paulsen ska genomgå läkarundersökningen och skriva på kontraktet. Efter matchen bekräftade Hammarby IF att Paulsen lämnar klubben. Han tackades av på innerplan.

Hammarby IF vann till slut matchen med 3–0. Astrit Selmani byttes in, gjordes ner och slog själv in straffen det gav.

3–0.

IFK Göteborg var egentligen aldrig riktigt nära att hota efter det. Hammarby IF hade kontroll. Segern var deras första efter uppehållet. Det kändes som att de behövde den.

Stahres ilska: ”En fotbollsmässig mardröm”

IFK Göteborgs tränare var kort efter slutsignal tydlig med vad han tyckte om sitt lags insats i förlustmatchen.

– Det jag är extremt besviken över är att vi kommer ut i andra halvlek och ser ut som att vi har förlorat matchen redan. Där är jag extremt besviken, vi är inte energifyllda. De gör 2-0 efter bara nån minut och det kan bli hur mycket som helst i den här matchen. Jag är extremt besviken på hur vi hanterar andra halvlek. Matchen är ju slut efter 52 minuter, så det blir en fotbollsmässig mardröm. Jag är fruktansvärt besviken över insatsen. Det blir en fruktansvärt lång bussresa hem till Göteborg kan jag säga, säger Mikael Stahre i Discovery+.

I den mixade zonen utvecklade Stahre ytterligare.

– Det är alltid en besvikelse att förlora och göra en dålig insats, men vi kommer att studsa tillbaka. Vi har en bit kvar till de bästa lagen och Hammarby är ett bättre lag som helhet för tillfället. Sen ska man inte bli allt för nedstämd. När man tror att man är skitbra är man bra och när man tror att man är skitdålig så..

”Onödigt, finns andra sätt att supporta sitt lag”

Hammarbys tränare Marti Cifuentes var i sin tur desto mer belåten efter matchen.

– Jag är glad med insatsen vi spelar på hög nivå i 90 min. Det var viktigt mentalt att göra första målet för vi har skapat chanserna i förra matcherna, där vi inte vann. Vi har distansskyttar som är bra mot lågt stående lag, Bojanic och Besara. Jag är extra nöjd över Björn Paulsens insats, han visar att han är väldigt professionell.

Just Björn Paulsen gjorde i matchen mot IFK Göteborg sin sista match för Hammarby, efter att det nu står klart att backen kommer lämna för danska Odense. Efter slutsignalen höll Paulsen tal för att tacka hemmasupportrarna, då valde den tillresta bortaklacken att bua.

– Jag har full respekt för IFK Göteborg, men de stunderna handlar om ”sportsmanship”. Jag tror inte att det är nödvändigt att bua där. Atmosfären är fantastisk. Det kändes onödigt att bua, det finns andra sätt att support sitt lag, säger Marti Cifuentes.