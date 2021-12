Bertilsson skickade Halmstad till kvalet

Mycket stod på spel när årets allsvenska skulle avgöras.

Nu står det klart att Degerfors slipper kvalspela för att behålla sin allsvenska status, efter ett sent segermål uppe i Östersund.

I ett snötäckt Östersund lyckades man inte få hål på tabelljumbon, och matchen såg länge ut att sluta mållöst vilket skulle innebära att Degerfors tvingades till kval.

Då klev Johan Bertilsson fram.

Säkrade kontraktet efter sent avgörande

I matchens 87:e minut fick gästerna Degerfors en hörna, där bollen till slut hittade fram till Johan Bertilsson efter att ha studsat runt mellan flera spelare i straffområdet.

Anfallaren, som i och med målet gjorde sitt åttonde mål för säsongen, satte dit ledningsmålet fram till 0-1 utan problem och kunde fira framför de tillresta bortasupportrarna.

I och med segern kan Degerfors sikta in sig på allsvenskt spel även 2022, sedan man tagit sig förbi Halmstad som trots att man höll nollan borta mot Malmö alltså tvingas till kval för att hänga kvar i allsvenskan.

– Det känns helt otroligt, jag tycker vi jobbar på. Vi skapar chanser men har svårt att få in bollen. Men till slut så gick bollen in så det är underbart. Jag tycker vi klarar oss kvar välförtjänt i allsvenskan, säger matchhjälten Johan Bertilsson till discovery plus.

Se fler höjdpunkter från allsvenskan