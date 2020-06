Allsvenskan är äntligen tillbaka. Men det är inte C More som sänder. Discovery har tagit över rättigheterna och slängdes direkt in i hetluften.

Inför premiärmatchen anordnades en tyst minut för att hedra alla som har omkommit under coronaepidemin. SEF har tidigare meddelat att en tyst minut kommer att hållas inför samtliga premiärmatcher i allsvenskan och superettan.

”Hela världen har drabbats hårt av Covid-19 och för att hedra alla som omkommit, deras anhöriga och alla andra som på något sätt drabbats av viruset så kommer vi att hålla en tyst minut inför alla matcher i den första och andra omgången av Allsvenskan och Superettan”, skrev Svensk Elitfotboll på sin hemsida.

Men de som tittade på matchen genom Discovery kunde inte uppleva den tysta minuten. I stället hördes ljud från en reklamjingel, samtidigt som intervjuer gjordes.

– Vi skulle sända tysta minuten som det var avtalat om men det blev en miss i kommunikationen mellan arrangören och oss och den startade före överenskommen tid, tyvärr, säger Martin Nersing, pressansvarig på Sport Discovery Network Sweden.

