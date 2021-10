Bekräftar: Lämnar Dif efter säsongen

Emir Kujovic blev en av Djurgårdens stora guldhjältar när han värvades till klubben sommaren 2019 och bidrog med fyra mål och tre framspelningar när Blåränderna säkrade SM-guldet i allsvenskans sista omgång borta mot IFK Norrköping. Förra säsongen blev det fem mål och två framspelningar, medan anfallaren inte gjort en enda match från start den här säsongen. Faktum är att Kujovic enbart spelat 86 minuter totalt i år. Nu står det också klart att 33-åringen lämnar Djurgården när hans kontrakt går ut efter säsongen. Efter en handskada väntas nu anfallaren vara tillbaka i spel och hoppas ändå kunn vara med och bidra i guldstriden.

- Jag har precis tagit av gipset som jag haft i två veckor. Jag är egentligen inte helt återställd ännu och skulle haft gips i två veckor till, men nu har vi en specialskena i stället. Det gör ju ont, men det är bara att köra på.

- Jag kommer vara tillbaka nästa vecka. Vi får se om jag hinner till måndag mot Elfsborg. Jag hoppas jag kan vara med nästa vecka. Om det är på måndag eller till matchen mot Kalmar vet jag inte. Det är mer hur man kan skydda handen. Nu körde jag fullt på träningen, men klev av och sprang lite på slutet i stället, säger han.

Kujovic lämnar Dif efter säsongen

Och framtiden då, det är klart att du lämnar Djurgården efter säsongen?

- Ja, alltså vi har snackat och de har inte erbjudit en förlängning så mycket har vi sagt. Sedan har jag inte bestämt helt vad jag själv vill, det tar jag efteråt. Vad som ska hända, vad jag ska göra eller vart jag ska. Det tar jag efter säsongen.

- Vi är mitt uppe i en guldstrid och det är inget jag tänker på nu. Det är mycket fokus på de här sista matcherna nu och jag har ingen brådska och känner ingen stress om jag ska vara ärlig.

Vill du ha en ny klubb i Sverige eller utomlands eller hur tänker du?

- Nja, det lutar mer nog åt att stanna i Sverige och då är det mest med tanke på familjen. Vi bor här i Stockholm och trivs väldigt bra. Det är det jag får ta hänsyn till. Det lutar mer nog åt att jag inte kommer flytta utomlands.

Har du någon agent som hjälper dig nu?

- Det är mest min bror som hjälper mig, jag har alltid hänvisat till min bror när klubbar ringt och han jobbar som agent nu. Men jag är i den åldern där jag också kan sköta mycket själv nu.

Om du skulle summera lite. Du blev guldhjälte 2019 och var given i laget. Men nu i år har du inte gjort någon match från start. Känner du att du kunde gjort något annorlunda den här säsongen?

- Den här säsongen tycker jag att jag inte har fått chansen. Sedan har det gått bra för laget, vilket också är en faktor. Men jag tycker inte jag fått chansen.

- Vi spelar på ett annat sätt i år än vad vi gjort tidigare och det sättet vi spelar på nu tycker jag passar mig bättre. Men det är min åsikt. Så varför jag inte fått chansen vet jag inte, det kan inte jag svara på. Laget har gjort det bra, det är en del, även om vi inte gjort så mycket mål framåt.

- Men jag har accepterat situationen som den är och har inte fått starta någon match. Och när jag väl fått hoppa in har det varit glest mellan gångerna. Det fattar vemsomhelst att det inte är normalt. Det är ingen ursäkt, det är så det är.

- Jag har inte gnällt, tränat på och varit den jag är.

Kujovic om guldstriden: ”Jättespännande”

Vad känner du dig i för form?

- Jag har känt mig spelsugen hela året att visa vad jag går för. Så mentalt sätt känns det riktigt bra. Men man behöver matchrytmen, flåset och så vidare. Det går man inte när man hoppar in någon gång när man ligger under.

Har det varit mentalt jobbigt för dig?

- Nej, det har varit lugnt. Det har inte varit några problem mentalt. Det har mer varit att situationen varit som den varit. Jag har gjort mitt, sedan är det inte upp till mig.

Vad tror du om guldstriden då?

- Jättespännande, det kommer bli som 2019, det blir en kamp in i det sista. Varje match blir en final och vi får inte tappa skärpan under någon match för då kan man tappa dyrbara poäng. Jag tror de kommer stå mellan lagen som är i topp just nu. Vi, AIK och Malmö FF kommer göra upp om det.

Du hoppas kunna vara med och bidra under guldstriden?

- Så klart, det hoppas jag verkligen. Det är de bilderna jag ser framför mig nu. Jag är här och vi är i en guldstrid, då vill jag hjälpa till så klart.