”Behöver inte bevisa något för tränarna...”

Målet dröjde till den 78:e minuten men gav Djurgården segern med 1-0 mot IFK Norrköping.

Laget dominerade matchen stort och hade skjutit många skott innan inhopparen, som anlände till Djurgården redan 2013, satte bollen i nät.

– Vi har tränat på att bli bättre på det där. När vi kommer till inläggslägen, den som är vänsterback och vänsterytter ska löpa mot straffområdet. Det är inte alltid första spelaren som gör mål. Jag var lite sen, jag ska egentligen vinna nickduellen mot honom, men jag försökte störa honom så att vi skulle få en andraboll. Det fick vi, säger målskytten om sitt mål.

– Jag har spelat ytter i många år. Man står där vid bortre och tror att man är fri. Löper man inte in mot boxen blir det svårt att göra mål. Man måste löpa in med fart, man får bättre timing med allt då. Vi har tränat på att ta oss in i boxen och vill alltid vara minst tre man där inne, blir tre mot tre eller skapa övertag. Vi har både pratat om det och tryckt på det.

”Behöver inte bevisa någonting”

Yttern har varit skadad under slutet av försäsongen men är nu tillbaka i full träning och närmar sig matchform. Med Nicklas Bärkroth, Albion Ademi, Edward Chilufya, Kalle Holmberg och Joel Asoro som övriga alternativ längst fram i planen är det en hård konkurrenssituation som nu blir hårdare.

Väntar du dig mer speltid framöver?

– Vi har en jättebra och bred trupp i år. Man får inte sova på träningarna. Det gäller att komma in och göra det så bra som möjligt. Alla vill spela. Jag har varit borta i fyra veckor efter min skada mot Kalmar, jag fick spela 15 mot Elfsborg och 25 i dag. Förhoppningsvis blir det mer snart. Men man får också köpa att vi spelar bra, vem som än spelar funkar det för oss. Man får vänta på sin chans.

– Det är 30 omgångar. Man får inte bli frustrerad direkt, jag har spelat fotboll länge nu och vet hur det är. Man får försöka ta nya tag, det kommer en ny vecka, fler träningar. Har man en bra vecka kanske man får chansen i andra eller tredje matchen. Just nu fungerar det bra. Det var tråkigt att skada sig inför allsvenskan och vara borta i fyra veckor, men jag är inte orolig alls och vet vad jag går för. Jag behöver inte bevisa något för tränarna, de har varit här länge och vet vad de kan få av mig, säger Radetinac.