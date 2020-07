”Bara beklaga att det inte fungerat för alla”

Efter flera år med C More och Canal Plus var det dags för Dplay att ta över allsvenskan och superettan i våras.

En pandemi kom i vägen men den 14 juni blåstes allsvenskan äntligen i gång på Studenternas mellan Sirius och Djurgården.

Det blev Discoverys historiska första allsvenska match – och företagets sportchef Hanif Hosseini är nöjd med de sju första omgångarna.

– Precis som för alla andra bolag har det varit en utmaning med pandemin när det gäller att hålla fokus på uppdraget. Att ta över rättigheten och sända allsvenskan och superettan, säger Hosseini.

Han tror att Discovery har ställts inför ungefär samma utmaningar som klubbarna.

– Dels gäller det att hålla fokus på jobbet, det är svårare när inramningen saknas. Vi vet att allsvenskan är väldigt känd för publiken som kommer till arenorna. Det är annorlunda för kommentatorer, programledare och experter som jobbar. Det har vi pratat om. Hur ska man lägga tonen? Vad ska man trycka på i sin kommentering?

– Vi har haft ett sånt jävla sug på att starta den här rättigheten, flera av oss har väntat i 2-3 år. Jag tror engagemanget och suget hjälper oss i den här svåra tiden.

Hosseini: ”Är extra imponerad av alla”

Hanif Hosseini tycker att kanalen kunnat hålla vad man lovade till sina tittare inför säsongen, med att ”komma nära” och dessutom ha en expertkommentator på alla matcher.

Han berättar också att man satsat på mångfald i tv-rutan.

– Då menar jag inte bara Petra (Svensson) och Irma (Helin) som är banbrytande i sin roll genom att vara kvinnor. Det är också olika ålder och etnicitet på de som jobbar som programledare och reportrar. Anledningen till att vi satsar så är att ju fler personer med olika bakgrund, desto fler infallsvinklar, kulturella bakgrunder och tankar kommer man in med i arbetet. Det har varit viktigt för oss, säger Hosseini.

Flera nya namn har dykt upp i de allsvenska sändningarna sedan Discovery tog över. Bland annat har kommentatorn Petra Svensson hyllats av Lasse Granqvist. Hanif Hosseini vill däremot inte lyfta fram något särskilt namn.

– Generellt sett är jag extra imponerad av alla. Jag vill inte att man glömmer alla som sliter bakom kameran. Det har varit ett otroligt engagemang och dedikerade medarbetare bakom kameran. Det är där allt startar, säger han.

Bemöter kritiken mot Dplay

Samtidigt som Discoverys sportchef berättar om sändningar som han är nöjd med finns det sändningar som inte nått fram till alla som betalat för dem. Under inledningen av allsvenskan har Dplay fått ta emot stark kritik, bland annat från de som försökt titta via Samsung-tv.

– Vi tar det självklart på största allvar. Vi har tyvärr ställts inför en del tekniska utmaningar och det är vi väldigt ödmjuka inför. Det är verkligen bara att beklaga att det inte fungerat för alla. Vi arbetar och har arbetat frekvent för att lösa utmaningarna, det tycker jag vi har gjort också, säger Hanif Hosseini.

Ni var förberedda på studio- och kommentatorsdelen. Var ni inte tillräckligt förberedda på den tekniska utmaningen?

– Vi har absolut varit förberedda, det har inte kommit som en överraskning att det skulle vara ett stort tryck. Med teknik är det olika problem som kan dyka upp. Vissa problem handlar om operatör eller uppkoppling, det är sånt som vi inte kan lösa. Sedan har vi haft problem som vi har ansvar för som vi har jobbat hårt med att fixa. Vi hade hoppats på att få en ordentlig försäsong så att vi hade kunnat testköra våra plattformar och tekniska lösningar bättre men tyvärr är läget som det blev för alla.

Hur ser prognosen ut med det ni ansvarar för?

– Vi ser absolut förbättringar och det tror jag tittarna har upplevt.

