Bakslaget: Isaksson missar derbyt för Dif

Andreas Isakssons långa och framgångsrika karriär lider mot sitt slut.

37-åringen lägger handskarna på hyllan efter säsongen och skulle under söndagen ha gjort sitt sista derby.

– Jag vet inte om jag är så känslosam kring det, det är väl ingenting jag tänkt på direkt att det här är sista derbyt. Det ska mest bli kul att spela, sa han till Fotbolldirekt inför matchen.

Ersätts av Tommi Vaiho

Men strax innan matchen tvingades 37-åringen kasta in handduken. Orsaken är ett stukat finger.

Enligt C More stukade Isaksson fingret på den sista träningen inför matchen. Han hade hoppats spela matchen, men under söndagen tog smärtorna över.

Isaksson ersätts av Tommi Vaiho.