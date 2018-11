När den allsvenska vårsäsongen var färdigspelad låg Hammarby överst i tabellen, tätt följda av lokalrivalen AIK. Och länge såg det ut som att kampen om guldet skulle stå mellan de båda Stockholmslagen.

Men med tio matcher kvar gick Hammarby in i en formsvacka medan AIK tuffade på. På söndagen avslutades allsvenskan.

AIK reste till Kalmar, vann med 1-0 och säkrade sitt första SM-guld sedan 2009. Hammarby däremot reste till Östersund, kryssade och tappade europaplatsen till Malmö FF.

LÄS MER: ”Inte ens jag trodde att det här skulle hända”

Hammarbyspelarna dyker upp på AIK:s guldfest

Efter segern mot Kalmar FF reste AIK-spelarna hem till Stockholm för att fira guldet. Festen började på Friends arena och för delar av AIK:s guldtrupp, däribland Heradi Rashidi och Alexander Milosevic, fortsatte festen på krogen The Soap Bar på Stureplan i centrala Stockholm.

Det har delats flera bilder och videor från krogen, och i en video syns de båda Hammarbyspelarna Nikola Djurdjic och Vladimir Rodic.

Till ABBA:s låt "The winner takes it all" panorerar han kameran över folkhavet som hyllar de AIK-spelare som är på plats. Plötsligt dyker två Hammarbyspelare, Nikola Djurdjic och Vladimir Rodic, upp i videon.

Något som har uppmärksammats bland Hammarbysupportrar på sociala medier.

– Det där ser ju inte så jävla smart ut. Vi får vänta och se vad de har att säga om det. De lär få förklara sig. Det är förståeligt att folk reagerar, det ser inte bra ut, säger Djurdjics och Rodics agent Michael Kallbäck och fortsätter:

– Det hade varit skillnad om jag varit där. Hade jag varit där hade det aldrig hänt.

LÄS MER: ”Inte en enda gång blev Rikards svar”

Hammarbys svar: "De tar sina egna beslut"

Hammarbys ordförande Richard von Yxkull har inte sett klippet när SportExpressen når honom.

– Jag har inte sett klippet, så jag har svårt att uttala mig. Men de har ju också avslutat sin säsong. Jag kan inte uttala mig om varför de dyker upp där, säger han.

Ser du, som vissa supportrar gör, något principiellt fel i att vara med på ett rivaliserande lags guldfest?

– Gud vilken svår fråga… Spontant: nej. De är individer, de tar sina egna beslut. Jag hade så klart hoppats att det var vår guldfest de varit på, men det är som det är.

Ber nu om ursäkt

Djurdjic skrev också en ursäkt till Hammarby-fansen via sitt Instagram-konto.

“Vi ber om ursäkt för dagens olyckliga händelse. Vi hörde från en vän som jobbar på Soap Bar att AIK firade titeln på Sturehof. När vi kom till baren fanns det inga AIK-spelare där och vi visste inte att de skulle komma! Att vi inte gick direkt när de kom var ett stort misstag, men vi ville inte heller fly från någon. Vi ber verkligen om ursäkt. Vi hoppas att ni känner igen sann lojalitet", skriver Djurdjic.

Hammarby skickade ut ett officiellt pressmeddelande sedan händelsen blev uppmärksammad.

"Hammarby Fotboll anser att detta är en olycklig situation och har varit i kontakt med spelarna i fråga och påtalat detta. Spelarna inser det olämpliga i deras agerande och är ångerfulla, och de har redogjort för sin version samt bett om ursäkt på sina Instagram-konton", skriver Hammarby.

SportExpressen söker Nikola Djurdjic och Vladimir Rodic för en kommentar.

LÄS MER: ”Kan man fira så kan man träna fotboll dagen efter”