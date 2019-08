Hammarby tog en ny trepoängare på hemmaplan mot Helsingborg – och trots skadeavbräck under första halvlek höll de grönvita undan till 2-1-seger.

Men det var dramatiskt in i det sista med bortalaget sena reduceringsmål.

– Jag tycker att vi kontrollerar matchen väldigt bra. Men sen in i det sista när vi släpper in ett mål, det är så jävla slarvigt, säger Muamer Tankovic i C More.