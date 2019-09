Det skilde fem poäng mellan AIK på andraplats och Hammarby på fjärdeplats inför omgång 24. Nu skiljer det två.

AIK fick det första ordentliga läget när man gästade Hammarby på Tele 2 arena under söndagseftermiddagen. Men Mads Fenger nickräddade strax framför mållinjen när Nabil Bahoui kom till avslut i den 17:e minuten.

Sedan tvingades bortalaget till ett tidigt byte när Chinedu Obasi inte kunde fortsätta matchen och ersattes av Kolbeinn Sigthorsson.

I den 30:e minuten skulle det första målet komma, och det var Hammarby som gjorde det.

Vladimir Rodic kunde på ett mycket elegant sätt ta ner och placera in en krossboll från Jeppe Andersen, och Hammarbys tre matcher långa måltorka mot AIK var därmed bruten.

Hammarby vinner derbyt mot AIK

Men det kostade också en varning för Rodic som fick syna det gula kortet efter att han firat framför AIK-klacken genom att sätta fingret mot munnen.

Efter ledningsmålet var det nära att AIK kunde replikera snabbt, men Goitoms låga skott gick strax utanför.

1-0 till Hammarby i halvtidspausen, och det skulle komma fler mål i matchen.

I den 57:e minuten utökade Hammarby ledningen, återigen genom Vladimir Rodic. Den här gången var det Darijan Bojanic som stod för passningen från mitten, och Rodic kunde peta bollen förbi Linnér innan han slog in den till 2-0.

25 minuter från slutet hade AIK:s lagkapten Henok Goitom en boll i mål, men det godkändes inte sedan domaren i stället dömde frispark till Hammarby och försvarande Richard Magyar.

Men chansen skulle komma snart igen.

I den 68:e minuten reducerade AIK efter en Sebastian Larsson-frispark som nått fram till Karol Mets som tryckte upp bollen i nättaket.

Efter 90 minuter plus åtta i tillägg slutade matchen 2-1, trots att Nikola Djurdjic haft en boll i nät som inte heller godkänts, och Hammarby hakar sig kvar i guldstriden.

Rodic passning: ”Det var personligt”

Efter derbysegern var Vladimir Rodic överlycklig.

Serben, som fått lite speltid under Stefan Billborn och gjorde sin blott andra start, försökte sätta ord på känslorna då han intervjuades i C More.

– Det har varit tufft, men i slutändan är jag här för att göra mitt jobb. Jag har kämpat hårt och har fått stöd från klubben och min familj, säger han och fortsätter:

– Det här är en av de bästa kvällarna i min karriär, jag är så lycklig och så stolt. En obeskrivlig känsla. Jag hoppas att publiken njöt av det här. Vi är fortfarande med i den jävla leken, ursäkta mitt språk.

Han sticker inte under stol med att det var extra skönt att sätta dit AIK. Förra hösten blev det nämligen stor uppståndelse efter att Rodic, tillsammans med Nikola Djurdjic, dykt upp på AIK:s guldfest.

– Det var väldigt speciellt att göra det mot AIK. Det är personligt, säger han.

Djurdic hyllning till Rodic

Hammarbys anfallsstjärna Nikola Djurdjic gläds med sin lagkamrat Rodic, som har fått väldigt lite speltid under säsongen.

– Jag vet inte om jag har sett någon jobba så hårt de senaste åren. Han är ett sådant proffs. Han spelar inte en minut och skyndar till nästa träning för att jobba ännu hårdare. Jag blir varm i hjärtat av att se det. Den mentaliteten har inspirerat mig hela den här säsongen. Han kommer att nå till Bundesliga eller någon av de fem största ligorna, säger Djurdjic.

Tränaren Stefan Billborn:

– Vi har gått runt på fem spelare på fyra platser och han (Rodic) har varit nummer sex. Han är en annan spelartyp. Han är lite rakare och inte lika bra på att hålla i bollen. Han jobbar väldigt hårt. Många andra spelare hade vikt ner sig i den sitsen som han varit i.