Hammarby har aldrig vunnit Svenska cupen.

Men laget är nu klart för gruppspel till våren efter 3-1 borta på Skogsvallen mot IFK Luleå.

Hammarby rivstartade och tog ledningen bara efter ett par minuters spel genom Nikola Djurdjic.

Hammarby vidare i cupen – slog IFK Luleå

Glödheta Muamer Tankovic utökade kort därpå, men Luleå skulle skapa viss liv och spänning i matchen.

William Olausson fixade reduceringen på straff och resultatet 1-2 stod sig halvleken ut.

I den andra halvleken satte Alexander Kacaniklic spiken i kistan fram till 3-1.

– Jag fick instruktioner om att försöka driva upp tempot och avgöra matchen när jag kom in. De gjorde det svårt för oss emellanåt, säger Kacaniklic till C More.

Nu väntar bottenlaget Falkenberg härnäst för Hammarby i allsvenskan.