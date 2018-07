Jumbon Dalkurd borta mot serietvåan Hammarby, det kunde väl bara sluta på ett sätt?

Hammarby i alla fall redan i den första halvleken till att döda skrällchansen. Björn Paulsen, för dagen högerback, skickade in ett inlägg till Nikola Djurdjic som satte 1-0.

Muamer Tankovic hann emellan med 2-0 kort därefter innan Paulsen på nytt serverade Djurdjic till 3-0.

– Jag gillar bollarna vid den första stolpen, jag lever för såna bollar, säger Djurdjic till C More.

C More: Det spelar ingen roll var man sätter Paulsen, han gör jobbet ändå?

– Ja... Han är "strong as fuck", svarar Djurdjic.

Det är en blinkning till C More-experten Alexander Axéns intervju med Paulsen efter en match i våras då Axén sa "You're strong as fuck, where do you want to play?" till Björn Paulsen.

Hamad satte 4-0 för Hammarby

Innan halvleken var över hade Jiloan Hamad sett till att Bajen ledde med 4-0.

– Vi skapar mycket och avslutar nästan varje anfall. Vi har haft många matcher med missade chanser, så jag hade en känsla av att det här skulle hända, säger Djurdjic.

Hammarby vann matchen med 4-1.

LÄS MER: Allsvenskan 2018 – spelschema, resultat, tabell.

FÖLJ DITT LAG I ALLSVENSKAN: Få nyheter skickade i Messenger direkt till telefonen

LÄS MER: Följ allsvenskan här – mål, highlights och direktrapport.