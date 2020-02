Backen på väg att lämna Hammarby

Hammarby befinner sig just nu i Portugal på träningsläger. Spelartruppen anlände till Vale do Lobo sent på tisdagskvällen och på torsdagen håller laget i sitt första bollpass.

På planet till Portugal saknades David Fällman och Dennis Widgren som båda väntas bli föräldrar inom kort.

Förhandlar om Tamimi

Dessutom stannade Jonathan Tamimi, som tränat med Hammarby i ett par veckor, kvar hemma i Sverige då parterna fortfarande för diskussioner om framtiden, något som Jesper Jansson berättade om i går för SportExpressen.

– Vi får se hur eller om det löser sig, sa sportchefen då.

Jansson berättade även att det fortfarande är aktuellt att Tamimi ansluter till träningslägret vid ett senare tillfälle.

Degerlund på väg bort

Marcus Degerlund, 21, är inte heller med på träningslägret i Portugal. Detta eftersom att 21-åringen är på väg att lämna klubben.

Enligt uppgifter till SportExpressen befinner sig mittbacken just nu i slutförhandlingar med superettanklubben Jönköping Södra om en övergång.

Degerlund har varit utlånad från Hammarby i perioder. Mittbacken var på lån i IFK Göteborg och IK Frej under 2018. Säsongen 2019 spenderade han återigen i IK Frej på lån där det totalt blev 14 matcher och två mål.

Totalt har det blivit 27 matcher för Degerlund i Hammarby-tröjan.