Det var på onsdagsmorgonen som Expressen kunde avslöja att Djurgården jobbade hårt för att värva Kalmar FF:s stjärna Oliver Berg.

Då hade Blåränderna redan haft kontakt med KFF och meddelat sitt intresse att värva spelaren och senare under onsdagen rapporterade vi även att Berg besökt Djurgårdens kansli i Stockholm för ett möte med sportchefen Bosse Andersson.

Klar för Djurgården

Under kvällen har förhandlingarna också intensifierats och enligt uppgifter till Expressen är Oliver Berg nu klar för Djurgården. Även Barometern har skrivit att Berg flyttar till Djurgården under kvällen. Djurgården och Kalmar FF är överens om en övergång och en övergångssumma. Planen är att Berg presenteras under torsdagen.

Detta är Djurgårdens andra värvning inför nästa säsong. Tidigare står det klart att man värvat in mittbacken Carlos Gracia från Mjällby på ett treårskontrakt. Djurgården siktar på att försöka krydda laget med ett par spelare till, bland annat Lucas Bergvall och Wilmer Odefalk från BP. Där har klubben en förhoppning om att få in duon under vintern.