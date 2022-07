Helsingborgs IF kämpar allt jämt om att rädda nytt allsvenskt kontrakt. Efter 1-1 mot Kalmar FF ligger laget fortfarande sist i tabellen på sex poäng - två pinnar bakom Gif Sundsvall.

Sportchefen Andreas Granqvist har som ambition att stärka laget under sommaren för att ge tränarna Mattias Lindström och Alvaro Santos så bra förutsättningar som möjligt.

I veckan förlängdes Armin Gigovics lån till och med slutet av augusti och i fredags blev mittbacken Thomas Rogne, 32, klar för klubben på 2,5 års kontrakt.

Nu vill Granqvist stärka ytterligare.

Vill värva hem stjärna

Enligt uppgifter till SportExpressen jobbar Helsingborg på att få loss Alejandro Bedoya, 35, från MLS-klubben Philadelphia Union. Bedoya är kapten i sin nuvarande klubb, som nobbat det första budet på mittfältaren, men förhandlingar ska vara pågående och samtal förs.

Bedoya är välbekant namn för den allsvenska publiken sedan tidigare då han tillhört både Örebro SK och Helsingborgs IF under 2010-talet. Amerikanen gjorde nio mål på 72 matcher för ÖSK och under tiden på Olympia gjorde Bedoya tio mål och tio assist på 32 matcher.

Han har utöver tidigare nämnda klubbar representerat Rangers FC samt franska Nantes och under karriären har han samlat på sig 66 A-landskamper för USA. Nu kan det alltså bli en oväntad comeback för Bedoya i Helsingborg under resten av säsongen.