IK Sirius–Gif Sundsvall, 3 april

Den andra halvleken är inte ens 30 sekunder gammal när en brinnande bengal kastas in mot IK Sirius målvakt Tommi Vaiho. Den kommer från Gif Sundsvalls kortsida. Spelet stoppas, Vaiho vänder sig om mot bortaklacken och slår ut med armarna. Han undrar vad de håller på med.

AIK–Djurgårdens IF, 24 april

AIK leder derbyt. Det närmar sig slutsignal. Hemmaspelaren Jordan Larsson gör sig redo för att slå en hörna från höger. Då får han en tändare kastad mot sig – och spelet stoppas. Djurgårdens IF:s Haris Radetinac hörs skrika ”kasta inte” åt sitt eget lags supportrar.

AIK–Malmö FF, 11 maj

Nytt stormöte på Friends arena. Nya saker som kastas in. Enligt den polisanmälan som görs handlar det om en tändare (eller annan vit pryl), käpp/tändare/burk och ett fullt ölglas. Det sistnämnda landar nära Malmö FF:s Ola Toivonen.

IFK Göteborg–Varbergs Bois, 15 maj

Smällen kommer plötsligt. Först tycks ingen riktigt förstå vad som händer. Sedan visar det sig att någon har kastat in en fyrverkeripjäs på Gamla Ullevi. Den har landat i ena hörnet av arenan och skadat två fotografer lindrigt. Spelarna lämnar planen och matchen avbryts i 20 minuter.

Den allsvenska våren innehöll mycket positivt. Enorma tifon, fullsatta läktare, dramatiska matcher … Även en del negativt. Däribland mängder av inkastade föremål. Per Eliasson, chef för matchdelegaterna hos Svensk elitfotboll (Sef), har tidigare varit ute och pratat om det som en negativ trend. Nu går den att presentera svart på vitt.

Siffror som SportExpressen har tagit del av visar att matchdelegaterna registrerade inkastade föremål i 24 av de 66 matcher som spelades fram till och med den 18 maj. Inkluderat där är de åtta första allsvenska omgångarna samt matcherna Djurgårdens IF–Helsingborgs IF och AIK–Malmö FF som räknas till omgång 16, men som spelades i maj.

Siffrorna som SportExpressen har tagit del av visar också att det totala antalet registrerade inkastade föremål var 200. För att sätta det i perspektiv så registrerade matchdelegaterna bara 42 inkastade föremål under samma period (från säsongsstart till och med den 18 maj) 2019. Det var det senaste året som allsvenskan inte hade några publikrestriktioner.

När Mats Jonsson, evenemangsansvarig hos Djurgårdens IF, ombeds reflektera över siffrorna säger han:

– Man ska ha med sig att i de där 200 föremålen ligger det nog 50 snöbollar från Hammarbys möte med Gif Sundsvall i premiären. Och 20 konfettirullar som kastades in när Malmö mötte AIK. Det är inte inkastade föremål i bemärkelsen att man ska förstöra eller skada någon utan en del av tifoarrangemanget. Å andra sidan har nog inget sådant tagits bort från de andra åren. Och även utan de där 70 föremålen är det ju en stor skillnad jämfört med tidigare år.

– Så ja, det är en ökande trend. Det är inte bara en känsla, den går bevisligen att utläsa i statistiken.

Mats Jonsson tror att den negativa trenden vad gäller inkastade föremål, i alla fall delvis, är en effekt av coronapandemin och de stängda läktare som den medförde under 2020 och 2021. Det gör även Göran Rickmer, evenemangsansvarig hos Hammarby IF, Mike Sahlénius, säkerhetschef hos IFK Göteborg, och tidigare nämnde Per Eliasson, chef för matchdelegaterna hos Svensk elitfotboll.

– Vi såg att vi hade en del inkastade föremål redan i slutet av förra säsongen när vi öppnade upp för publik. Då såg vi den här trenden, framför allt i Europa. Sedan kom den till oss. Det är lite nya människor som kommer på våra matcher nu som inte har varit där innan. Sådana som inte kan supporterkulturen riktigt, säger Per Eliasson.

Göran Rickmer:

– Precis som att det är nya spelare i en startelva så byter vi ut en del av publiken hela tiden. Jag ska inte säga att det var väntat, men jag var lite orolig över att det skulle kunna komma olika sådana här saker. Någonstans är det fotbollspubliken som tillsammans bestämmer hur vi vill ha det på matcherna. Nu har vi inte träffats på flera år. Det är lite som att släppa in 18-åringar på krogen, det tar ett tag innan det sätter sig. Och det krävs en diskussion och en debatt om det för att folk ska förstå.

Trots jämförelsen med 18-åringar på krogen vill varken Rickmer, Jonsson, Sahlénius eller Eliasson slå fast att det var mest yngre personer som kastade in föremål under den allsvenska våren. Spektrat spänner nog över ett bredare ålderspann än så, konstaterar de.

– Det finns absolut minderåriga och yngre personer som har kastat, men det är långtifrån bara de som får stå för alla föremål. Jag tror mer att det handlar om publik som inte är supervan vid att gå på fotboll, säger Mats Jonsson.

Mike Sahlénius poängterar också att fler inkastade föremål kan leda till fler inkastade föremål, att det blir en negativ spiral. Det kan vara ytterligare en förklaring till den ökade mängden under våren.

– Du kanske inte har tänkt tanken innan, men så ser du någon kasta och inser: ”Ah, när jag blir arg kan jag kasta en snusdosa!”. Det kan göra att trenden ökar, att fler får dumma idéer, säger han.

Är det oftast i ilska som folk bestämmer sig för att kasta in föremål?

Göran Rickmer svarar:

– Oftast handlar det om något beslut som domaren har tagit eller: ”Spelaren gjorde så och då reagerade jag”. Det är de vanligaste skälen. Sedan finns det de som okynnes sitter och kastar, popcorn eller pappersflygplan till exempel. Det är viktigt att fånga upp även det. Det är där du sätter stopp, annars kan det vara försent.

Hur ser du rent generellt på alla föremål som har kastats in i år?

– Varje inkastat föremål är för jävligt. Träffar det på fel sätt kan det bli allvarliga konsekvenser. Det är inte svårare än så. Det är människors arbetsmiljö vi pratar om. På ytterst få andra arbetsplatser skulle man väl tolerera att kunderna, om man nu ska kalla dem för det, har rätt att kasta föremål på personalen. Det känns som en horribel tanke som folk skulle skratta åt. Tänk om man sa: ”I dag får ni ha förståelse för att det kan kastas petflaskor på personalen”. Många skulle nog säga: ”Då tänker inte jag jobba”.

IK Sirius Tommi Vaiho var en av spelarna som fick saker kastade mot sig under den allsvenska våren. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Av de personerna som kastade in föremål under vårens allsvenska matcher är det få som har straffats. Fram till och med vecka 28 hade närmare 100 tillträdesförbud utfärdats, vilket innebär förbud mot att få tillträde till eller vistas på samtliga inhägnade idrottsanläggningar i Sverige när ett landslag eller elitlag spelar matcher på platsen.

Av de närmare 100 tillträdesförbuden rörde mindre än en handfull inkastade föremål på allsvenskt nivå under 2022.

Personer som SportExpressen har pratat med poängterar dock att det finns många ärenden gällande inkastade föremål som fortfarande behandlas och att det ibland kan ta flera månader innan de slutförs. Fler personer kan därmed komma att straffas framöver. Det ska också tilläggas att klubbarna har en möjlighet att utfärda arrangörsavstängningar på eget bevåg.

Det tycks dock finnas en svårighet kring att identifiera och straffa personer som kastar in föremål. SportExpressen har tagit del av närmare 40 polisanmälningar gällande inkastade föremål i svensk fotboll från perioden 1 januari till 15 juni i år. Anmälningarna har rubriceringen brott mot ordningslagen, något som kan innebära böter eller fängelse i högst sex månader.

Av de närmare 40 anmälningarna var det bara två som ledde till ett en person straffades, då med tillträdesförbud. Vad gäller resterande anmälningar så lades förundersökningen ner, eller inleddes aldrig. Oftast med motiveringen att det inte gick att bevisa vem som har kastat föremålet.

I vissa fall berodde det på att personen hade varit maskerad. I andra fall på brister i arenornas kamerasystem, kan SportExpressen nu berätta. I flera av polisanmälningarna går det att läsa om dålig kamerakvalitet, strul med tekniken och om läktarsektioner som helt saknar kameraövervakning.

Helsingborgs IF–IFK Göteborg, 10 april

”Gällande flaskorna som kastades in på planen så saknas film på samtliga händelser och det beror enligt filmpersonalen på att det var fel på en server till just de sektionerna som det hände på”.

BK Häcken–IFK Göteborg, 17 april

”Handläggaren har varit i kontakt med säkerhet/BK Häcken. Öv-film från aktuell brottshändelse saknas. Inga gärningsmän har därmed gått att identifiera”.

AIK–Malmö FF, 11 maj

”Föremålet slängs från etage 2 och ser ut att vara en vattenflaska som hamnar någon meter från hörnflaggan. Dock är det omöjligt att identifiera misstänkt då kameran filmar för långt ifrån”.

Kalmar FF–Djurgårdens IF, 22 maj

”Föremålet kastades in från läktarsektionen benämnd familjeläktare, ovan hemmastå, där kameraövervakning saknas”.

Bristerna finns trots att det tydligt står i Svenska fotbollförbundets arenakrav för allsvenskan att varje arena ska vara utrustad med ett permanent kameraövervakningssystem. Och att övervakningskamerorna, enligt arenakravet, ”ska användas för att klart och tydligt kunna identifiera åskådare på arenans samtliga läktare”.

– Ingen av oss är nöjda med det här med inkastade föremål. Och det finns förbättringspotential. Vi har saker att jobba vidare med, bland annat kameraövervakningen , kommenterar Per Eliasson.

Är det några klubbar som har fått tillsägelser för det här under våren?

– Det som händer är att man får ett föreläggande om att åtgärda problemet så att arenakravet uppfylls. Skulle det visa sig att den berörda klubben inte gör det, då får man böter.

Det har ingen klubb fått i år, enligt Per Eliasson.

Har några klubbar fått föreläggande?

– Det finns ett antal klubbar som har fått föreläggande.

Exakt hur många vill Per Eliasson inte säga. Inte heller vilka klubbarna är.

– Vi kommer jobba vidare med det under året, konstaterar han.

Förbättringar är också på väg. I en intervju med Göteborgs-Posten i slutet av mars nämnde Per Engström, sektionschef på polisen nationella operativa avdelningen (Noa), att de kommer ”titta på all tillgänglig teknik” kring kameraövervakning. Däribland kameror som känner igen ansikten och rörelsemönster.

Projektet är större än att bara innefatta fotbollen. Per Eliasson berättar dock att han är en del av polisens arbete kring kameraövervakning. Detsamma gäller Martin Fredman, säkerhetschef på Svenska fotbollförbundet.

– Vi kommer jobba med kameraövervakningen med alla klubbar. De vill också att det här ska förbättras, säger Per Eliasson.

Martin Fredman, säkerhetscshef på SvFF. Foto: MAXIM THORÉ / BILDBYRÅN

Martin Fredman:

– Både jag och Per (Eliasson) undersöker hur det kan bli bättre. Både vad gäller teknisk utveckling och i hur filmer hanteras. Hur uppföljningar görs så att polisen får något att jobba med. Bollen är i rullning! Vi arbetar även med att utveckla och skapa förutsättningar för operatörerna som ”kör” kamerorna. De är nyckelpersoner. Om inte de håller kvalitet och har förmågan så spelar det ingen roll hur bra teknik vi har.

– Sedan handlar kameraövervakning inte bara om att se till så att folk blir avstängda. Det är också ett hjälpmedel för arrangören. Att se över arbetsmiljön, förhindra olyckor, terror … Kamerorna har så många andra syften än att leta fram de som har gjort fel.

Mats Jonsson fyller i:

– Det är en pågående diskussion i svensk fotboll om kamerasystemet och hur vi ska göra det bättre. Det är en viktig del av den nya exkluderingsstrategin, att vi ska fokusera på de individer som faktiskt förstör i stället för att hela kollektiv ska drabbas. Då är det A och O att finna de som kastar in föremål eller gör andra saker som äventyrar säkerhet och ordning på evenemanget.

En arena där några av kamerorna har varit bristfälliga under våren är Gamla Ullevi i Göteborg, Mike Sahlénius bekräftar det.

– De som äger arenan (Got event) har då beställt nya kameror för att uppdatera. Några är bytta redan, några kommer bli det inom kort. Det kommer bli en förbättring, säger han.

Hur svårt anser du att det är att få fast de som kastar in föremål?

– Det är svårt i sin natur. Vi har många kameror, men vi har inte kameror överallt, hela tiden. Vissa kameror är stationära kameror, vissa är rörliga. Då kan det vara så att den rörliga kameran är på fel ställe vid just det tillfället. Men vi har hela tiden personal ute på arenan som ropar upp till mig var någonstans det finns ett orosmoment. Då försöker vi lägga kameror där. Men det är långtifrån enkelt. Tekniken räcker inte till som den ser ut i dag. Den är väldigt bra, men den räcker inte till fullt ut.

Mike Sahlénius tillägger:

– Samtidigt vill jag vara ödmjukt försiktig med att säga att bara för att man har kameror så kommer inte allt lösa sig.

Förklara.

– Jag tror inte att det är själva konsekvensen som tar bort att folk kastar.

Vad gör det då?

– Att skapa en förståelse för att det inte är något som ger en positiv effekt. Det är ingen som kan debattera för att ett inkastat föremål kommer påverka våra spelare till att spela bättre.

Några av föremålen som kastades in i vår Platsrör/flaggpinne, ölmuggar, plastflaskor, bangers, fyrverkeripjäs, bengaler, snusdosor, solglasögon, tändare, käpp, korvbröd, mynt. Källa: Polisen Visa mer

För att skapa den förståelsen har IFK Göteborg, med hjälp av klubbens supportergrupper, markerat mot inkastade föremål.

”Under våren har det vid flertalet tillfällen förekommit inkastade föremål vilket det är fullständig nolltolerans mot. Det är mycket känslor inblandat på en fotbollsmatch, men det finns betydligt bättre sätt att uttrycka sig på än att kasta in föremål. Att kasta in föremål gynnar ingen, och framför allt inte IFK Göteborg”, gick till exempel att läsa i ett uttalande från bland annat Ultras Göteborg i slutet av juni.

IFK Norrköping och Malmö FF är andra klubbar som har gått ut och markerat mot inkastade föremål. Den sistnämnda klubben så sent som i slutet av förra veckan efter att en bollkalle träffats av ett inkastat föremål under Europakvalmötet med Vikingur Reykjavik.

”Våra läktare ska vara en plats för känsloyttringar. Men inkastade föremål är inte acceptabelt”, skrev Malmö FF på sin hemsida.

Hur många fall av inkastade föremål har ni haft i år, Mike Sahlénius?

– Det kan jag inte säga, men det är i alla fall för många. Vi toppar väl listan i allsvenskan just nu. Det är en inget vi är stolta över.

Finns det någon förklaring till att just ni toppar listan?

– Det blir bara spekulationer. Det viktiga är att förstå att vi har det här problemet. Jag tror att vi kan komma till en lösning, vi har gjort det förut.

Det ska faktiskt sägas att den negativa trenden med inkastade föremål har avtagit under sommaren, i alla fall enligt Per Eliasson.

– Ja, den har avtagit. Och det trodde vi nog att den skulle göra.

Att det har blivit så beror delvis på markeringarna som har gjorts. Från klubbarna, supportergrupperna … Även via högtalarna på arenorna. Så fort ett föremål kastas in under en match stoppas spelet varpå speakern meddelar att det är förbjudet att kasta in föremål och att matchen riskerar att brytas om det inte upphör.

– Det uppstår en irritation på arenorna varje gång vi ska stanna, bryta och ta de här grejerna, men alla är överens om att det här är rätt väg att gå just nu så att vi får ordning på det, säger Per Eliasson.

Andra åtgärder har också vidtagits. Göran Rickmer berättar till exempel att Hammarby IF har fört en hel del samtal med personer som har kastat in föremål. Det har hjälpt.

Inför säsongen, såväl som under den, har de allsvenska spelarna också uppmanats att inte fira framför motståndarklacken. En förebyggande åtgärd.

– Det är något vi trycker på under i princip varje förmöte. Man måste alltid få fira ett mål, men man behöver inte fira överdrivet framför motståndarnas klack. Det bjuder in till situationer, säger Mats Jonsson.

Utöver det har vissa klubbar slutat sälja flaskor i arenans kiosker. All dryck häls upp i glas.

– Sedan kan det komma in andra saker. Tändare, snusdosor …

Mats Jonsson tillägger – och avslutar:

– Vi kan inte förbjuda allt, men vi kan påverka i alla fall. Minimera riskerna.

För att få en negativ trend att vända till en positiv.

TV: Så ska Sverige bli en fotbollsnation i världsklass