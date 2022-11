Avslöjar: Andreas Brännström klar för AIK

AIK har varit på jakt efter en ny huvudtränare sedan augusti då klubben tog beslutet att sparka Bartosz Grzelak och ersätta honom med Henok Goitom och Peter Wennberg.

Sedan dess har klubben haft fullt upp med en rekryteringsprocess, som letts av det tekniska rådet, där man intervjuat ett flertal kandidater.

Var en het kandidat

Expressen kunde redan den 31 oktober avslöja att Andreas Brännström, 46, var en het kandidat till att ta över huvudtränaruppdraget i AIK från och med nästa säsong.

46-åringen har lyft Mjällby till ett stabilt allsvenskt lag i år och under hösten meddelade parterna att ”Brännan”, som han kallas, kommer att lämna efter säsongens slut.

Parterna har haft en dialog sedan en tid tillbaka och Brännström har haft möten med AIK och Aftonbladet rapporterade senare också om slutförhandlingar mellan parterna.

Klart: Tar över AIK

Nu kan Expressen avslöja att Andreas Brännström är klar för AIK. Enligt våra uppgifter är parterna överens om ett treårskontrakt. Brännström stannade kvar i Stockholm efter Mjällbys segermatch mot Djurgården i söndags, och har under måndagen förhandlat klart detaljerna med AIK. Beslutet väntas klubbas igenom formellt under ett extrainkallat styrelsemöte under måndagskvällen.

Om inget oförutsett inträffar fram tills dess, eller under styrelsemötet, väntas det bli officiellt att Brännström blir ny huvudtränare för AIK. Expressen har varit i kontakt med AIK:s ordförande, som dock inte vill lämna några kommentarer om det är klart.

– Inga kommentarer. Jag ber att få återkomma, säger Robert Falck kort.

Henok Goitom, som varit tillförordnad chefstränare under hösten, väntas också vara en del av ledarstaben som ny assisterande tränare. Brännström har tidigare tränat Jönköping Södra, AFC Eskilstuna, Sirius, Dalkurd och han har också varit verksam som assisterande tränare i kroatiska storklubben Hajduk Split. Nu blir nästa anhalt AIK.

Expressen har tidigare rapporterat att Brännström även vill ha med sig Mesut Meral, 34, till ledarstaben. Meral kommer nyligen från huvudtränaruppdraget i BK Olympic i Ettan Södra, men klubben gick nyligen ut med att han lämnar efter säsongen. Meral har tidigare jobbat under Brännström, då i Jönköping Södra, som assisterande tränare och utöver det har 34-åringen varit huvudtränare för Dalkurd. Om Meral ansluter till AIK återstår alltså att se.