”Att komma från La Liga och spela mot Ljungskile borta...”

Länge hade Hammarbys supportrar väntat på den här stunden. Inför säsongen visste alla att det här var lagkaptenen Kennedy Bakircioglus sista som spelare.

Under den kyliga novemberkvällen på Tele 2 Arena var det äntligen dags för supportrarna att få säga tack – och det skulle ske under matchen där Hammarby tog emot Häcken.

Hyllningskvällen inleddes med ett mäktigt tifo som täckte i stort sett hela arenan med bland annat klubbikonen porträtterad.

– Det var speciellt att komma in under uppvärmningen och att få se tifot. Det var helt magiskt. Jag blev väldigt rörd. Det var mycket att ta in och mycket känslor, säger han själv efteråt.

”Vi är så tacksamma”

I den 50:e matchminuten tog Hammarby ledningen via Björn Paulsen och med dryga kvarten kvar att spela fick Kennedy hoppa in i sin sista match på hemmaplan.

Publiken ökade genast på trycket och hans ramsa "Oh Ah Kennedy" ljöd högt i arenan.

Matchresultatet stod sig och Bajen vann. En stund efter matchslut släcktes arenan ned i väntan på Kennedy.

Han klev sedan in igen tillsammans med sin familj och möttes av stort jubel.

Tröjnummer pensioneras

I ceremonin hyllades Kennedy bland annat av sportchef Jesper Jansson för sin professionalitet.

I samband med det avslöjades också att Kennedys tröjnummer - nummer tio - kommer att pensioneras i tio år framöver.

– Det är jättestort, jag blir väldigt glad och stolt över det, säger Kennedy efteråt.

En rörd Kennedy fick sedan motta videohälsningar från gamla lagkamrater. Men även från Zlatan Ibrahimovic:

– Allt har ett slut. Ditt slut kommer nu. Du har haft en fantastisk karriär, sa stjärnan i sin hyllning.

”Ville hjälpa klubben i mitt hjärta”

Kennedy Bakircioglu vann SM-guld med Hammarby 2001.

Efter sina år utomlands kom han hem för att hjälpa laget upp till allsvenskan efter de tunga åren i superettan.

Det har inte varit en enkel resa men nu är Hammarby ett lag som återigen kämpar om Europaplatser.

Kennedy själv har aldrig tvivlat. Även om det varit en tuff väg att gå.

– Att komma från La Liga och spela mot Ljungskile borta, det är inte önskevärt. Men jag bet ihop och sa att jag ville ändå tillbaka till Hammarby för jag ville hjälpa klubben i mitt hjärta.

– Jag hade målsättningar och jag känner att alla mål jag satt upp har jag uppnått nu.