När förre vd:n Mikael Ahlerup lämnade AIK i november förra året meddelade klubben att man hade för avsikt att tillsätta en klubbdirektörstjänst. Senast AIK hade en person med titeln klubbdirektör var i början av 2000-talet när Stefan "Hatten" Söderberg jobbade i klubben. Rekryteringen av en klubbdirektör har pågått under en lång tid men enligt SportExpressens uppgifter har nu klubben gjort klart vem som ska ha tjänsten.

Återvänder till AIK

Det blir förre sportchefen i AIK, Jens T Andersson, som återvänder till klubben. Andersson var sportchef i AIK under åren 2010 till 2013. Han värvade bland annat Ivan Turina, Henok Goitom och Mohamed och Teteh Bangura till klubben. Han lämnade klubben under 2013 och blev sedan sportchef i Hajduk Split i Kroatien. Därefter var han sportchef i danska AGF Århus under två och ett halvt år.

Var aktuell för engelska klubbar

Jens T Andersson var även aktuell för en liknande roll i en klubb i England, men nu har han alltså gjort klart med AIK. Utnämningen väntas bli officiell inom de närmaste dagarna och han kommer att tillträda sin tjänst någon gång i augusti.

SportExpressen har förgäves sökt Jens T Andersson för en kommentar.