Astrit Ajdarevics nya jobb – blir expert i tv

Efter att ha varit med och tagit Djurgården till SM-guld 2019 kom Astrit Ajdarevic och klubben överens om att bryta kontraktet i augusti 2020. Sedan dess han 30-åringen varit klubblös. I ett pressmeddelande avslöjar C More under torsdagen att han är klar som ny expert på kanalen.

– Det ska bli både spännande och inspirerande att få möjligheten att prata om mitt sätt att se på fotboll och samtidigt även kunna dela med mig av min erfarenhet kring olika situationer på och vid sidan av planen, säger Astrit Ajdarevic.

”Ska bli otroligt kul”

Astrit Ajdarevic har tidigare gästat programmet Fotbollssöndag Europa men blir nu ett permanent inslag hos kanalen.

– Jag ser fram emot att sitta på den här sidan av planen fram tills min egen karriär sätter fart igen. Jag kommer försöka prata om det jag kan och försöka få tittaren att förstå fotboll ur ett perspektiv som kanske inte alltid når ut genom rutan. Oavsett så ska detta bli otroligt kul, säger han.

Astrit Ajdarevic kom till Djurgården 2019 från AEK Aten och skrev på ett treårskontrakt. I juli 2020 tog han en paus från fotbollen och i augusti meddelade klubben att parterna kommit överens om att avbryta kontraktet. Totalt blev det 32 matcher i den blårandiga tröjan.