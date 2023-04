Anton Tinnerholm tog sig överraskande in centralt, slog en läcker, dold passning till Sören Rieks som sedan hittade in till Isaac Kiese Thelin som prickade in segermålet.

– En Iniesta-pass sa Isaac och det tar jag alla dagar i veckan. Ett fint mål, vi känner en frihet att vi kan vara lite överallt, säger Tinnerholm och fortsätter:

– Vi hittade ett hål mellan lagdelarna, det är roligt att spela fotboll när man har den friheten och kan komma högre upp i planen och även in centralt. De brukar ju hålla koll på de andra där, när jag kommer så har jag ingen markering. Vi gör mycket platsbyten och de förväntar sig väl inte att jag ska vara där. Jäkligt roligt när man spelar en helt annan fotboll än vad man gjort tidigare under karriären.

Det är inte samma sak att möta IFK Göteborg nu som det en gång var, tycker MFF-spelaren.

– Det blir inte den hetsen, sedan är det alltid tuffa matcher mot dem, speciellt här. Deras supportrar och våra är fantastiska, säger Tinnerholm.

Gustaf Norlin bryr sig inte om att MFF-spelaren inte tycker att Blåvitt är en toppkonkurrent längre.

– De får fokusera på det de vill så fokuserar vi på vårt. Det lägger jag ingen värdering i, säger Norlin.

Tinnerholm fick beröm för sin aktion vid målet av Anders Christiansen efteråt.

– Anton är en otrolig klok fotbollsspelare. Vi har en hemlig nummer tio-spelare i Anton Tinnerholm, säger dansken.

Känner du dig hotad?

– Ja, det gör jag, säger Christiansen med ett skratt.

Malmö FF slog IFK Göteborg med 1-0 på Gamla Ullevi och har nu tre raka segrar i allsvenskan.

– Vi gör en otroligt bra match, vi spelar bra i 90 minuter och vinner rättvist. Det enda man kan säga är att vi ska göra fler mål. Men en otroligt skön seger.

Samtidigt betonar han vikten av att vara fortsatt ödmjuka.

– Vi har bara spelat tre matcher, det är fortfarande en process, men otroligt skönt att vi hittar en stabilitet över 90 minuter och inte bara 30 eller 45 som vi gjort innan. Och många av sakerna som vi har tränat på lyckas i dag, säger Christiansen.