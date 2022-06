Allsvensk återstart för tabelljumbon Helsingborg under måndagen då de gästar regerande mästarna Malmö FF i ett Skånederby.

Tuffast möjliga motstånd för nykomlingen? Nej, enligt de två senaste säsongernas målspruta Anthony van den Hurk är det precis tvärtom.

– Det här är en perfekt match för oss. Det är en nystart och vi känner av energin från hela staden. Det känns som ett väldigt bra läge för oss att möta Malmö, säger han.

Nederländaren gjorde elva mål under debutsäsongen i allsvenskan 2020 och svarade för hela 17 fullträffar i fjolårets superetta.

Den här säsongen har det dock inte lossnat för van den Hurk. Anfallaren är bara noterad för två mål framåt och nu hoppas han få i gång målskyttet – genom att inte längre vara lagkapten.

För när serien nu återstartar är det färöiska vänsterbacken Viljormur Davidsen som kommer att bära bindeln.

– Det var tränarnas beslut och jag höll med dem. Det är normalt att det kan bli så med nya tränare (Álvaro Santos ny ihop med sparkade Jörgen Lennartssons tidigare assisterande Mattias Lindström), de måste få ha den friheten att välja vilken kapten de tycker är bäst. Det här handlar inte om mig utan vad som är klubbens bästa, så jag har inga problem med det.

”Stolt att jag fått bära bindeln”

Under van den Hurks första år i HIF var det Martin Olsson som bar bindeln i Andreas Granqvists frånvaro, men när Lennartsson kom in som ersättare till Olof Mellberg efter allsvenska degraderingen blev anfallaren per omgående nya kaptenen. Han ser ingen prestige i att nu bli av med bindeln.

– Jag är stolt att jag fått bära den i ett och ett halvt år. Jag vill stanna i ligan och om detta hjälper oss är det bra. Viljormur är en bra ledare. Jag tror att han var kapten i sitt tidigare lag och jag tror även att jag sett honom med bindeln i Färöarnas landslag (vanligtvis vice kapten där) så jag tror att detta blir bra samtidigt som jag nu mer kan fokusera på att göra mål, vilket är min huvuduppgift.

Hur skiljer sig du och Viljormur som ledare?

– Han är lite mer verbal, pratar mer medan jag försöker inspirera genom att kämpa hårt på planen.

