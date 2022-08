Det har varit infekterat runt Anthony van den Hurk, 29, under de senaste veckorna. Det hela började med att Helsingborgs tidigare lagkapten petades mot BK Häcken och anfallaren meddelade i samband med det att han inte ville vara kvar i klubben längre.

Kort efteråt bad 29-åringen om ursäkt. Helsingborg meddelade så sent som i går på sin hemsida att van den Hurk inte längre är en del av den kollektiva träningen, under tiden som hans framtid diskuteras internt.

– Anthony kommer att träna på egen hand på Olympia tills vidare. Vi har en löpande dialog med honom om framtiden, säger HIF:s sportchef Andreas Granqvist i en kommuniké.

På väg till Turkiet

Nu är anfallaren på väg att lämna Helsingborg. Enligt uppgifter till SportExpressen är van den Hurk detaljer från en övergång till Caykur Rizespor i Turkiet. Spelaren har fått tillåtelse att resa till Turkiet för att slutföra affären och om inget oförutsett inträffar under slutskedet kommer anfallaren att presenteras av klubben inom den närmsta veckan.

Caykur Rizespor spelar i den turkiska andraligan, som precis inlett säsongen, och laget fick 1-1 i ligapremiären mot Keçiörengücü. Förra säsongen spelade Caykur Rizespor i högstaligan med ramlade ur efter att laget slutat på 17:e plats.

HIF har redan förstärkt

Anthony van den Hurk har under säsongens gång suttit på ett utgående kontrakt och totalt blev det 32 mål på 72 matcher för Helsingborgs IF. Samtidigt som van den Hurk varit på väg bort under de senaste veckorna förstärkte Helsingborg offensiven precis innan det svenska transferfönstret stängde den 11 augusti.

Amar Muhsin, 24, som gjorde tolv mål på 18 framträdanden för AFC Eskilstuna i superettan värvades till klubben på deadline day och Arian Kabashi, 25, anslöt också från Dalkurd där han skrivit på för tre år med HIF. Helsingborg ligger just nu på 15:e plats i allsvenskan och har en poäng upp till kvalplats samt sju poäng till IFK Värnamo som är på säker mark.