Malmö FF:s fjolårssäsong blev misslyckad och trots cupguld och Europa League-kvalifikation slutade den i missnöje efter att Malmö FF slutat sjua i allsvenskan.

Under säsongen gjorde Malmö FF många värvningar – medan få riktigt lyckades. Samtidigt hade man totalt tre tränare under året, varav en var sportchefen Andreas Georgson under en interimperiod.

Nu blir samma person flyttad inom organisationen, från att vara sportchef till att bli teknisk direktör. MFF-legenden Daniel Andersson var sportchef i Malmö mellan 2014 och 2021 och återtar nu samma roll.

Beskedet kommer dryga månaden efter att Malmö FF anställt Henrik Rydström som ny huvudtränare.

Ingen petning: ”Så är inte känslan”

Någon petning av Georgson som sportchef håller han själv inte med om.

– Nej, så är inte känslan. Det är väldigt lite dramatik i det här, även om jag förstår att det väcker intresse utifrån. Vi hade en diskussion redan förra säsongen och att få en tydligare sportslig organisation och det har växt fram nu. Fördelningen mellan mig och Danne blir ännu tydligare, säger Georgson och fortsätter:

– Mina ansvarsområden förtydligas och som jag sagt många gånger tidigare, jag är en föreningens man och varit här i 15 år. Jag arbetar med det som jag är mest lämpad med för stunden.

Georgson hade aldrig sista ordet med värvningar

Georgson kommer jobba tätt ihop med Daniel Andersson och Henrik Rydström. Scouting och att på lång sikt se över truppbyggandet hamnar på Georgsons bord men där Daniel Andersson arbetar närmare truppen.

– Scoutingen hamnar på mig. Alla verktyg och data för bästa möjliga förberedelser för att bygga vår trupp och sälja över tid, det är mitt ansvar.

Vem som har sista ordet när det kommer till värvningar är Daniel Andersson – precis som förra året.

– Förra säsongen var det också Daniel som hade sista ordet. Så när folk sa att ”detta är dina värvningar” så var det inte så, förklarar Georgson och tillägger:

– Jag förstår som sagt att det låter ganska stort med organisationsförändringar, men nej, det är väldigt odramatiskt detta.

Malmö FF kommer från ett blytungt 2022. Laget slutade först på en sjundeplats i allsvenskan och tog inte en enda poäng i Europa Leagues gruppspel. Men även om fjolåret varit en enda stor succé hade denna omorganisation gjorts, hävdar Georgson.

– Ja, det tror jag. Vi hade kommit fram till samma sak, oavsett framgångar eller motgångar.

Carlnén: ”Skulle gjort så här från första början”

Malmö FF:s vd Niclas Carlnén är inne på samma spår.

– Det tror jag också. Backar vi bandet kan vi nu säga att vi skulle ha gjort så här från första början. Hade vi däremot gått jättebra 2022 hade vi kanske väntat lite med förändringen och agerat annorlunda, men ja – vi känner att vi nu lyckats hitta tydligare roller som kan effektivera vårt arbete. Det kanske var lite otydligare mellan rollerna tidigare, säger Carlén som menar att klubbens stora damsatsning gör att det ställer mer krav.

– Att vi tog in Andreas som ny sportchef var ju baserat på att Daniel Anderssons ansvar ökade. Hela sportsliga organisationen är så mycket större nu med tanke på vår satsning på flick- och damsidan. Vi är ju dubbelt så stora nu och då försökte vi anpassa oss, men vi fick inte effekten som vi ville och hoppas nu att vi kommer få ut mer. Det är där utmaningen ligger, men vi måste visa det också.

Inspirerats utifrån: ”Hittat godbitar här och där”

Med den nya omorganisationen kommer Daniel Andersson jobba på kort sikt oavsett resultat medan Georgson på samma premisser fokuserar på det långsiktiga arbetet.

Detta är en lösning som MFF tagit inspiration från utlandet.

– Vi har ju tittat på lagen som vi mött, hur de är organiserade. Vi följer trender och vill ligga i framkant. Men vi har inte kopierat någon klubb utan hittat godbitar här och där, avslutar Carlnén.

Tv: Lämnade MFF för ett liv vid havet