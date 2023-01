1 oktober: Djurgårdens IF förlorar bortamötet med Degerfors IF (0–3). Amadou Doumbouya spelar från start.

2 oktober: Under natten, bara timmar efter mötet med Degerfors IF, misstänks Amadou Doumbouya ha våldtagit en kvinna. Den misstänka våldtäkten ska ha ägt rum på Östermalm i Stockholm. Morgonen efter tränar Amadou Doumbouya som vanligt med Djurgårdens IF.

3 oktober: Amadou Doumbouya frihetsberövas. Några timmar senare meddelar Djurgårdens IF att de stänger av 20-åringen från sin verksamhet med omedelbar verkan.

6 oktober: Amadou Doumbouya häktas på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.

28 oktober: Åtal väcks. Förutom våldtäkt åtalas Doumbouya för kränkande fotografering och ringa narkotikabrott. Han nekar till anklagelserna.

9 november: Rättegången mot Amadou Doumbouya inleds i Stockholms tingsrätt. Den pågår i en och en halv dag. Efter rättegången meddelar åklagaren Frida Fridan att hon yrkar på att Doumbouya ska dömas till fängelse i tre år och utvisas från Sverige.

15 november: Amadou Doumbouya försätts på fri fot i väntan på dom. ”Det finns inte längre skäl att hålla Amadou Doumbouya häktad i målet”, står att läsa i beslutet från tingsrätten.

24 november: Tingsrättens dom meddelas. Amadou Doumbouya frias från misstankar om våldtäkt och kränkande fotografering. Däremot fälls han för ringa narkotikabrott. Påföljden blir dagsböter på totalt 15 900 kronor.

1 december: Åklagare Frida Vedin överklagar domen till hovrätten. ”Jag begär att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, dömer Amadou Doumbouya för våldtäkt och kränkande fotografering samt bifaller det särskilda yrkandet om förverkande och yrkandet om utvisning”, skriver hon.