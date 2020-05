Det har gått snart två månader sedan Henrik Jurelius utsågs till ny sportchef i AIK. 34-åringen fick knappast någon mjukstart i sin nya roll då, då Corona-krisen påverkat alla allsvenska klubbars ekonomi negativt. Men under fredagen kom beskedet om att allsvenskan startar upp den 14 juni.

– Givetvis känns det väldigt positivt att tävlingssäsongen nu kommer i gång. Vi har nu cirka två veckor på oss i en sista förberedelsefas innan serien drar i gång. Det är dock fortsatt mycket viktigt att vi alla förhåller oss till myndigheternas rekommendationer för att i största möjliga mån förhindra smittspridning, säger han.

Hur ser ni på att inte få spela träningsmatcher innan premiären?

– Det kommer att kännas annorlunda att kliva in i en allsvensk säsong utan någon match i benen sedan den 9 mars. Men om det nu inte blir några träningsmatcher inför starten av serien så förhåller vi oss till den verkligheten.

- Det är lika för alla klubbar.

”Ser fram emot att allsvenskan ska börja”

Hur har er verksamhet påverkats av Corona-krisen?

– Den har givetvis påverkats på flera sätt. Förutom den initiala oron över hur viruset smittades och spreds med den efterföljande karantänen för truppen så har ju träningsverksamheten inte kunnat bedrivas på samma sätt som vanligt. Varken vad gäller det rent träningsmässiga på planen och i gymmet, men också vad gäller rent taktiska instruktioner då vi inte kunnat samlas på ett gemensamt sätt för att se videoanalyser och annat.

- Jag vill poängtera att alla spelare och ledare har gjort ett bra jobb och visat prov på stort tålamod i en riktigt svår situation, där oro för både egen och anhörigas hälsa ständigt varit närvarande.

Vad är din syn på den aningen märkliga försäsongen?

– Att den varit upphackad på ett sätt vi aldrig sett tidigare. Vi inledde säsongen med att implementera ett nytt spelsätt och det såg riktigt lovande ut efter cupsegern mot Kalmar FF i mars, men sedan kom beskedet om den uppskjutna kvartsfinalen och efter det har inget riktigt varit sig likt med både karantän och korttidspermitteringar.

- Under de rådande förutsättningarna har försäsongen genomförts på ett bra sätt och vi ser fram emot att allsvenskan ska börja.

Hur väl förberedda känns ni inför premiären?

– Det har väl aldrig varit svårare att svara på en sådan fråga inför en premiär än just i år och det tror jag att samtliga allsvenska klubbar tycker. I och med frånvaron av träningsmatcher, som ändå ger en indikation om hur man ligger till, så blir det i år direkt in i allvaret utan ett klassiskt genrep.

- Tyvärr får vi vänta ett tag till innan vi får känna stödet från supportrarna, men just nu är det viktigaste att bromsa smittspridningen så att vi sakta men säkert kan återgå till en mer vanlig vardag.

Jurelius om Per Karlssons framtid i AIK

Per Karlsson öppnade nyligen för spel i annan allsvensk klubb, hur ser du på det?

– Då hans kontrakt är ett av flera kontrakt som löper ut efter säsongen så ser jag inget konstigt i att han svarat så på en direkt fråga, om han kan tänka sig spel i en annan klubb, om det inte blir någon fortsättning i AIK. Jag kommer att prata med honom, och de andra som har ett utgående avtal när vi vet mer om hur den pågående situationen kommer att påverka oss.

Hur går tankarna kring att förlänga ”Pertans” kontrakt?

– Just nu ligger hela kontraktssituationen för samtliga spelare och eventuella transfers på is i och med den rådande situationen med pandemin.

- Vi behöver få en tydlig bild över hur framtiden kommer att se ut gällande publik på matcherna då de intäkterna är en oerhört viktig del för verksamheten.

Han sa att det inte funnits någon kommunikation mellan er angående framtiden, har det med Corona-situationen och det rådande ekonomiska läget i klubben att göra?

– Pandemin har givetvis gjort att alla frågor kring spelare in och ut hamnat i ett annat läge då osäkerheten om framtiden är stor. Dagens besked att Allsvenskan kommer i gång är ett positivt besked, men det behöver komma fler positiva besked innan vi på allvar kan sätta oss ner och diskutera kontraktssituationer med spelare och ledare.

- När tiden är rätt kommer jag att prata kontrakt med samtliga spelare som har ett avtal som går ut efter denna säsongen. Samtidigt har vi under denna period kunnat inventera på ett grundligare sätt än vad vi kunnat göra under normal tävlingsperiod.

Ni backade 20,5 miljoner kronor det senaste kvartalet, hur påverkar det ditt jobb som sportchef?

– Just nu ligger hela kontraktssituationen och eventuella transfers på is i och med den rådande situationen med pandemin. Så mycket mer kan jag inte säga just nu.

Kan supportrarna räkna med några värvningar i sommarfönstret?

– Det kommer med största sannolikhet att vara ganska lugnt på den fronten vilket nog är ett svar som du kommer att få från många sportchefer just nu.

Så tänker AIK om Alexander Milosevic

Hur är dialogen med Alexander Milosevic, finns utrymme att värva honom med nuvarande budget?

– Vi försöker alltid ha en dialog med före detta spelare även om det bara är för att hålla en social kontakt, men det är samma sak där. Eventuella transfers ligger på is.

Är ni tvingade att sälja spelare i sommar?

– Jag känner mig inte tvingad att sälja spelare i sommar och för att kunna sälja en spelare så ska det finnas genuint intresse från köpare också. När och om en sådan förfrågan kommer så bedöms det på vanligt sätt.

Transferfönstret har ”förlängts” med två veckor, vad är din syn på det?

– Att det nog kommer att bli ett ganska lugnt fönster oavsett om det förlängts med en vecka eller en månad.

