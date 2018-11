”Allt i mitt högerben slutade att fungera”

Det blev en 1-0-seger mot Kalmar FF och säkrat SM-guld för AIK. Men de fick klara sig utan landslagsveteranen Sebastian Larsson.

Med en timme kvar till match fanns Larsson med i AIK:s startelva, och det var beskedet som gällde – fram till en när det var ungefär en halvtimme kvar till avspark. Då saknade Larsson på AIK:s uppvärmning. Denni Avdic fick ta hans plats på det centrala mittfältet.

– Vi har prövat in i det sista men han sitter på bänken, säger Rikard Norling till C More.

Därför saknades Larsson mot Kalmar FF

Efter matchen berättade Larsson om dramat som föregått hans plötsliga försvinnande från startelvan.

– Jag skulle spela fram tills tätt inpå matchen men jag bar tvungen att ha lite hjälp i form av bedövning. Men när jag tog det så slutade nästan allt i mitt högerben att fungera. Det kändes väldigt frustrerande.

Blev du rädd då?

– Nej, inte rädd men det var som sagt väldigt frustrerande. Det är ju så med bedövning att den slutar att värka efter ett tag. Så när jag skulle ställa mig upp så domnade benet.

Ramlade du?

- Nej, jag hade ju ett annat ben att stå på.

