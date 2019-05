Kommentar: Trots att AIK gjorde ett negativt resultat under 2018 (minus 16,8 miljoner) finns flera positiva signaler. Ett nytt klubbrekord på 23 664 åskådare i snitt noterades i allsvenskan (det tidigare rekordet var från säsongen 1949/50), vilket ökade publikintäkterna med 17 miljoner kronor. Dotterbolaget AIK Merchandise, som har hand om souvenirförsäljningen, omsatte 28,9 miljoner och gick plus 5,2 miljoner – att jämföra med minus 2,8 miljoner 2017. AIK tillskriver en del av framgången till att man bytte klädleverantör till Nike.

– Vi nådde rekordnivåer i flera olika intäktsströmmar: publik, B2B, merchandise och även i de centrala intäkterna från SEF. Vi jobbar hela tiden i vardagen med att optimera de fyra posterna. Det ska vi alltid göra och fortsätta göra, säger klubbdirektören Jens T Andersson.

Samtliga ökningar går hand i hand med de sportsliga framgångarna. AIK gjorde en guldsatsning som syns tydligt i boksluten: spelarlönerna har de tre senaste åren ökat från 35 miljoner (2016) till 44 miljoner (2017) till 46 miljoner (2018). Utöver det redovisade klubben högst kostnader för agentarvoden i allsvenskan: 10,2 miljoner kronor. Tillsammans bidrog de faktorerna till negativa resultatet på 16,8 miljoner under 2018.

– Vi gjorde ett underskott, vilket vi var fullt medvetna om att vi skulle göra. Vi gjorde en sportslig satsning redan år 2017 som vi såg frukten av 2018. Vi hade vid tidpunkten råd att göra det. Om man ska driva en fotbollsklubb på ett sunt och ekonomiskt sätt måste man också låta pengarna arbeta. Vi måste hela tiden utveckla oss och nå nya framgångar, och då går det inte att bara lägga pengarna på hög, säger Jens T Andersson.

Enoch Kofi Adu, Tarik Elyounoussi och Bilal Hussein firar SM-guldet 2018 Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Det negativa resultatet präglades också av att klubben ”bara” gjorde ett positivt transfernetto på 8 miljoner kronor 2018, att jämföra med 96 miljoner år 2017 (Alexander Isak). Men under 2019 väntar nya intäkter i den kategorin. I kvartalsrapporten som släpptes i förra veckan redovisades försäljningarna av Kristoffer Olsson till Krasnodar och Robin Jansson till Orlando City – de två inbringade tillsammans 25,2 miljoner efter ersättning till agenter och andra omkostnader. Dessutom väntar kval till penningstinna Champions League i sommar.

– Vi hoppas också att vi kommer få in pengar från Europaspel under året, säger Jens T Andersson.

Hur ser ert strategiska arbete ut framöver?

– Vi har en långsiktig ambition om att bli ett topp 100-lag i Europa. För att bli det så behöver vi i större utsträckning kvalificera oss till Europaspel. Vi har varit ett topplag i allsvenskan sju-åtta år i rad men vi har bara nått gruppspelet år 2012. Ska man ha tillväxt på fotbollspengarna i större skala behöver spela i Europa eller göra stora spelaraffärer. I det läget som vi befinner oss i i dag så kan vi göra både och, men vi vill i större utsträckning spela i Europa.

Klubbdirektören Jens T Andersson tjänade 343 000 kronor under augusti-december.

Kommentar: Djurgårdens resa från att vara konkursmässiga till att i dag ha ett eget kapital på 72 miljoner kronor – tredje mest i allsvenskan – och en soliditet på 42,68% är anmärkningsvärd. Intäkterna från spelartransfers har räddat klubben och var även under 2018 näst högst i allsvenskan, efter försäljningarna av Tino Kadewere, Felix Beijmo och Magnus Eriksson.

– Att sälja och köpa fotbollsspelare är en del av vår affärsverksamhet som vi måste jobba med. Men det gäller att vara ödmjuk inför marknaden som är svår, och inte ta något för givet. Det gäller att ha respekt för var vi befinner oss i näringskedjan, och att vara väldigt tacksam om man kan göra större affärer, säger vd:n Henrik Berggren.

Djurgårdens vd Henrik Berggren Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

Klubben ökade sina intäkter från sponsring och reklam samt centrala SEF-avtal (sändningsrätt). På minussidan för 2018 syns ett markant publiktapp: år 2017 slog man sitt publikrekord i modern tid med ett snitt på 16 241 åskådare. Under 2018 sjönk snittet till 12 307 vilket bidrog till att publikintäkterna minskade med 4,1 miljoner kronor och uppgick 2018 till 34,5 miljoner kronor. Sett till publik är klubben en bra bit från att kunna dra samma intäkter som rivalerna Hammarby (55 miljoner) och AIK (63 miljoner).

Noterbart är den höga summa bidrag och gåvor Djurgården – räknat på hela fotbollsföreningen – erhåller. Under 2018 redovisade klubben 14 195 726 kronor som intäkter i bidrag, där 9,7 miljoner specificerades som ”övriga gåvor och bidrag”.

– De kommer framför allt in till vår föreningsverksamhet där vi har flera sociala engagemang men även vår traditionella ungdomsfotboll. Vi har koncentrerat oss på att jobba med unga barn i skolor för att få dem i rörelse. Det rör sig framför allt om kommunala och statliga aktivitetsbidrag, säger Henrik Berggren.

Djurgården gör ingen hemlighet av vad vd:n Henrik Berggren tjänar: 1 023 056 kronor om året.

– Jag har jag inga problem med att det redovisas. Det kanske är bättre att det visas öppet i vår årsredovisning än att det hämtas upp genom Skatteverkets deklarationer, säger Berggren.

Kommentar: Med sportchefen Jesper Jansson rustar Hammarby för att etablera sig som ett topplag i allsvenskan igen. Klubben har fördubblat sin omsättning på tre år och under 2018 uppgick de totala kostnaderna till 114 procent av vad som hade budgeterats. Hammarby slår fast i sin årsredovisning att: ”den enskilt största orsaken var dock stora investeringar i spelartruppen under såväl vinter- som sommarfönstret”.

Satsningen på spelartruppen gav en fjärdeplats i allsvenskan och trots de ökade kostnaderna gjorde Hammarby ett positivt resultat på drygt 8 miljoner kronor, mycket tack vare att man ökade intäkterna i samtliga viktiga kategorier: publik, spons och reklam, spelartransfers och sändningsrätt.

Försäljningen av Pa Dibba bidrog till de 13 miljonerna från spelartransfers. Klubbens styrka är emellertid att man – till skillnad från flera andra klubbar – lyckades göra ett positivt resultat utan att vara i topp i försäljningsligan. Med 55 miljoner kronor i publikintäkter är Hammarby – tillsammans med Malmö FF och AIK – i särklass i allsvenskan i kategorin.

Dessutom väntar fler miljoner under 2019.

Ersättningen från de centrala avtalen (sändningsrätt) kommer att öka för samtliga allsvenska klubbar, men framför allt för Hammarby. Fördelningsnyckeln räknas på klubbarnas resultat de senaste fem åren och till 2019 försvinner Hammarbys placering i superettan från år 2014. Dessutom kommer klubben kunna räkna in en bra bit över 30 miljoner i intäkter för försäljningen av Odilon Kossonou.

I övrigt: Hammarby redovisar att vd:n Henrik Kindlund tjänar 922 000 kronor om året.

Kommentar: Moderföreningen IFK Norrköping drar in ungefär hälften så mycket som Stockholmsklubbarna sett till publik och sponsring + reklam. Men om man räknar på koncernens intäkter – där IFK Norrköping äger arenan Östgötaporten med restaurangverksamhet och ett gym – blir klubbens kostym, sett till omsättning och kostnader, likvärdig med Stockholmsklubbarna. Av de totala 156 miljonerna i omsättning kommer ungefär 42 miljoner från den övriga verksamheten. Koncernens kostnader är omkring 36 miljoner kronor för den övriga verksamheten som därmed genererar en vinst, även om den är svår att räkna på exakt.

– Vi förvärvade anläggningen från kommunen för 305 miljoner kronor för 8-9 år sen. Vi erbjöd många fastighetsbolag att vara med i investeringen men de bedömde att det fanns för stora risker. Vi tog risken och det har fallit oss väl ut. Det har visat sig vara en positiv affär för oss, säger ordföranden Peter Hunt.

Fotbollskanalens Olof Lundh har tidigare uppgett att IFK Norrköping fick mark av kommunen i närheten av Östgötaporten som sedan gav klubben en intäkt på 40 miljoner kronor.

– Jag vet att vi har anklagats för kommunal doping. Det är fullständigt skitsnack. När kommunen sålde så gjordes en värdering på 265 miljoner på anläggningen. Vi betalade 40-45 miljoner mer än vad den värderingen var. Jag värjer mig enormt starkt mot att vi är kommunalt dopade, säger Peter Hunt.

IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt Foto: PETER HOLGERSSON / BILDBYRÅN

IFK Norrköping gjorde ett positivt resultat på drygt 12 miljoner kronor under 2018. Där bidrog försäljningen av Arnor Sigurdsson till det positiva transfernettot på drygt 50 miljoner kronor. Klubben kan också räkna med att mer pengar trillar in under 2019. I sommar väntar kvalspel till Europa League och därtill har försäljningen av David Moberg Karlsson till Sparta Prag inte bokförts under 2018.

– Han gav kanske 10-12 miljoner netto. Det hamnar på bokslutet för 2019, säger Peter Hunt.

Hur arbetar ni på sikt för att generera större intäkter från den övriga verksamheten?

– Vi hoppas att intäkterna ska kunna bli större. Vi tittar på allt från konferensverksamhet, restaurang och gym. Man kan diskutera om vi som fotbollsförening är skickliga nog att driva andra verksamheter. Men vi vill använda vårt varumärke till mer än att bara sälja varmkorv. Det här är en början. Vi diskuterar bland annat hotell och tittar på FC Köpenhamn som förebild.

Kommentar: ”Klassens stjärna” i många av kategorierna. Malmö FF är överlägsna sina allsvenska konkurrenter i Uefa-ersättning efter framgångarna i Europa League, är solklar etta i publikintäkter och lyckades sälja Mattias Svanberg till Bologna vilket bidrog till ett positivt transfernetto på 49 miljoner kronor.

Mer anmärkningsvärt är kanske ändå att klubben är överlägsen etta i allsvenskan när det kommer till sponsring och reklam. Med sina 70 miljoner drar MFF in nästan dubbelt så mycket som Stockholmsklubbarna AIK (39 miljoner), Hammarby (35 miljoner) och Djurgården (31 miljoner). Närmast i övrigt är IFK Göteborg på 33 miljoner och Elfsborg på 32 miljoner.

– Det är svårt att jämföra sig med andra. Malmö FF är en väldigt attraktiv förening att associeras med. Sen ligger en stor del av vår verksamhet i samhällsengagemang där vi driver 17 akademier i årskurs 7-9. Det blir ganska en ganska stor volym totalt sett. Det handlar nog om engagemanget på flera olika plan. Därtill verkar vi i en region där vi, utan konkurrens, är den bästa fotbollsklubben. Vi leder utvecklingen i Öresundsregionen. Så det är en nog en kombination av geografisk placering men också sportslig framgång, säger MFF:s vd Niclas Carlnén.

Liksom IFK Norrköping får Malmö FF in betydande intäkter från sin övriga verksamhet då man äger Swedbank stadion. Under 2019 har klubben också tagit över driften av restaurang- och kioskverksamheten från SSP då ett tioårigt avtal löpte ut. Investeringarna har finansierats genom det egna kapital som klubben har byggt upp tack vare spel i Champions League.

– Champions League-pengarna har vi använt till att amortera lån och till att köpa loss Stadion för att skapa bättre långsiktiga förutsättningar. På så sätt får vi en billigare driftkostnad kommande år, säger Carlnén.

Hur optimerar ni intäkterna från en fastighet som har ett begränsat antal evenemang på ett år?

– Vi arbetar med två perspektiv: dels så handlar det om lokaler som vi har på långtidsuthyrning till företag eller kommunen, som hyr kontor eller annan typ av verksamhet. Sen handlar det om olika typer av event och konferensuthyrning. Där har vi valt att ta över driften av restaurang och kiosk för att på egen hand skapa ännu bättre affärer. Vi styr pris och kvalitet på ett helt annat sätt.

Malmö FF:s vd Niclas Carlnén Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Ytterligare intäkter väntar under 2019 för Europa League. Dels ska MFF kvala till turneringen i sommar – därtill så kommer intäkter från gruppspelet 2018 tillfalla MFF under 2019. Orsaken är att den slutgiltiga summan – en så kallad ”market pool” – fastställs först efter att den europeiska säsongen är över och därmed inte har räknats in i 2018 års bokslut.

– Vi har haft väldigt svårt att få exakta siffror på det. Därför vi är lite försiktiga vad vi tar in i vårt bokslut, säger Carlnén.

Några orosmoln på den ljusblå himlen?

Klubben har tagit på sig en kostnadskostym som är i särklass störst i allsvenskan. Bland annat ökade personalkostnaderna från 115 miljoner till 148 miljoner under 2018, som går att jämföra med tvåan AIK (106 miljoner) och trean Djurgården (86 miljoner). Huvudorsaken till den ökade summan var prestationsbaserade bonusar för Europa League-framgångar.

– Vår kostnadsmassa är beroende av två faktorer: om vi inte skulle spela i Europa eller sälja spelare ett år så gör vi en förlust det året. Sen handlar det om att se till risken inte är för stor, så att man klarar av några sådana år.

Hur många dåliga år klarar ni av i ett ”worst case scenario”?

– Jag tänker inte avslöja det rakt upp och ner. Det får vi se som en affärshemlighet. Men vi har en tydlig plan om hur vi ska agera framåt om vi lyckas eller inte lyckas med på två fronterna. Jag har svårt att se att vi inte skulle göra någon spelarförsäljning alls under flera år med den ungdomsverksamhet som vi har.

Klubben redovisar att vd:n Niclas Carlnén tjänar 1 206 000 kronor om året.

Kommentar: Det är ingen hemlighet att IFK Göteborgs ekonomi är pressad. Kostnaderna i de mest väsentliga posterna ökade under 2018. På samma gång minskade intäkterna för såväl sponsring och reklam, publik, souvenirer och medlemsavgifter. Den akuta situationen under 2018 räddades tack vare försäljningen av Pontus Dahlberg som bidrog till det positiva transfernettot på drygt 37 miljoner kronor. Affären bidrog också till att kostnader för agentarvoden uppgick till drygt 8 miljoner – tredje mest i allsvenskan. När bokslutet för 2018 presenterades löd revisorernas utlåtande för det kommande året (2019):

”Då vi vid vår revision ej kunnat bedöma huruvida budgetmålen kommer kunna uppnås kan vi sålunda ej heller bedöma huruvida föreningen kommer att kunna bedriva verksamheten vidare utan att annat kapital tillskjuts under 2019”

Pontus Dahlberg, här i IFK Göteborgs tröja Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Tack vare externt kapitaltillskott genom IFK Göteborg Transferintressenter AB lyckades klubben värva Lasse Vibe och Toko Nzuzi. I gruppen ingår bland andra fastighetsjätten Ola Serneke, men inte storsponsorn Nils Wiberg som tackade nej. I gengäld har riskkapitalisterna en villkorad andel på kommande års positiva transfernetto fram till och med räkenskapsåret 2021.

”Föreningen har under 2018 erhållit tillskott med villkor om återbetalning. Tillskottet, som intäktsförts i sin helhet, skall återbetalas årligen genom del av framtida års positiva transfernetton”, skriver IFK Göteborg i sin årsredovisning.

Det betyder att IFK Göteborg inte kan räkna med att behålla alla eventuella vinster från framtida spelarförsäljningar – de kommer delvis kommer att tillfalla investerarna.

Samtidigt räknar klubben med att sälja spelare för att rädda resultatet för 2019. År 2018 omsatte IFK Göteborg knappt 90 miljoner kronor. I rambudgeten för 2019 har man budgeterat med 119 miljoner kronor i intäkter. Med andra ord behöver klubben få in drygt 29 miljoner kronor i ökade intäkter för att klara ett nollresultat och inte riskera det egna kapitalet som i dag uppgår till 9,9 miljoner kronor. Utan möjlighet till spel i Europa återstår få alternativ än att få intäkter från sålda spelare.

IFK Göteborg redovisar också att 16 spelare i truppen har vidareförsäljningsklausuler på mellan 5 till 20 procent som tillfaller tidigare klubbar om de säljs av IFK Göteborg.

Kommentar: Häcken är klubben som sticker ut i allsvenskan när det kommer till intäkter. Till skillnad från övriga klubbar är Häckens största inkomstkälla från ”Egna arrangemang” – som i praktiken innebär Gothia Cup.

Nästan 104 miljoner av de totala 177 miljonerna som klubben har i omsättning kommer från egna arrangemang.

Hur stor vinsten klubben gör på Gothia Cup redovisas ej. Svenska fotbollförbundet beräknade Häckens kostnader för att arrangera Gothia Cup till 71,6 miljoner under 2017, och att klubben då gjorde en vinst på ungdomsturneringen som gav 14 miljoner kronor.

Tack vare sina totala intäkter positionerar sig Häcken som en av allsvenskans starkaste klubbar när det kommer till rörelseresultat. I SportExpressens granskning av hur beroende klubbarna är av spelarförsäljningar var Häcken bäst i allsvenskan under 2018 sett till totala intäkter minus kostnader samt intäkter från spelartransfers.

Samtidigt har klubben stor utvecklingspotential på flera områden. Sett till publikintäkter drar klubben in näst minst i hela allsvenskan med sina dryga fyra miljoner kronor. Endast Falkenberg drog in mindre (3,5 miljoner) – och de spelade i superettan under 2018.

En eventuell finalseger i Svenska cupen mot AFC Eskilstuna skulle innebära kvalspel till Europa League i sommar där möjligheter till stora intäkter finns.