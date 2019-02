Marcus Birro har i flera år varit en av Fotbolls-Sveriges mest säregna röster. Han har bland annat skrivit krönikor åt SportExpressen tidigare.

Men nu blir han för första gången officiellt språkrör åt en klubb. Örebro SK har anställt Birro på sin kommunikationsavdelning.

– Jag ska starta och driva en podcast, göra intervjuer med spelare, ledare och andra. Det kommer även bli webbtv-program och en del andra saker. Efter de här två åren med Studio Allsvenskan (som nu är Sveriges största podcast om den inhemska fotbollen) har jag under lång tid drömt om att få arbeta med en klubb inifrån. Att få den chansen i just Örebro är en väldigt mäktig känsla. Jag hoppas och tror att jag kan vara en liten del av det spännande lagbygge som ÖSK genomför just nu, säger Birro i ett uttalande till SportExpressen.

Birro till Örebro SK

– Det är med stor ödmjukhet, tacksamhet och glädje jag kommer vara en liten del av att hjälpa Örebro SK att få ännu mer luft under vingarna rent medialt. De gör allra redan ett fantastiskt och viktigt jobb med att berätta historien om Örebro SK och att få bli en del av det arbetet är ren stor och ren glädje.

Birro har på senaste tiden rört alltmer bort från den internationella fotbollen, mot allsvenskan. Han är med och driver podcasten Studio allsvenskan på Nyheter24:s plattformar.

– Att få förvalta intresset runt en anrik svensk fotbollsklubb som ÖSK är en uppgift jag tar mig an med stor tacksamhet, ödmjukhet och glädje, säger Birro.

– Dessutom är Örebro en svårt underskattad stad. Det är så vackert där, det har jag alltid tyckt.

”Öppet och äkta”

Simon Åström, vd på ÖSK, har bekräftat rekryteringen på klubbens hemsida.

– Vi är väldigt glada att hittat ett samarbete med Marcus och ser fram emot att jobba med honom under 2019. Marcus kommer med ett utifrånperspektiv och stor erfarenhet inom media som gör att vi på ett öppet och äkta sätt kan visa upp fler sidor av vår klubb. Det finns en enorm kraft i ÖSK som förening med all historik, allt det engagemang och alla profiler som finns i och runt klubben. Detta är vad Marcus kommer att fördjupa sig i under våren, säger Åström.