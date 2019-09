Under den allsvenska säsongen 2020 så kommer matcherna att sändas av Discovery som har förvärvat rättigheterna. C More-profilen Alexander Axén försvinner därmed från kanalen, och det är ännu oklart vad hans nästa uppdrag blir.

Axén, som bland annat tränade GAIS under åren 2009–2012, öppnar nu för att ta plats på tränarbänken igen.

– Jag är öppet nyfiken över vad som ska ske och jag älskar ju fotboll och vill fortsätta att jobba med det. Jag är öppen för allt, att blir tränare eller sportchef eller att jobba med att utveckla spelare men utesluter inget, säger han till Fotbollskanalen.

Öppen för allsvenskan och superettan

Han berättar också att han fått förslag från flera klubbar i både och Sverige och Norge under tiden på C More. Alexander Axén är öppen för att jobba med lag i såväl allsvenskan som superettan.

Men tills vidare kommer han fortsatt att synas i C More, där den glödheta guldstriden går in i slutfasen.