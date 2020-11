”Aldrig varit med om det – totalt haveri”

Djurgården åkte på en svidande förlust borta mot Falkenberg. Förlustsiffrorna skrevs till 2-3 efter att Falkenberg lyckats göra mål på tre fasta situationer i matchen. Därmed är det fortfarande jämnt i kampen om Europaplatserna och inför Stockholmsderbyt mot AIK har Djurgården analyserat lagets agerande på fasta väldigt noga.

Magnus Eriksson tycker att laget behöver vara mer resoluta.

– De sista två åren har Djurgården varit extremt bra på att försvara sig på fasta situationer. Matchen i Falkenberg är ett totalt haveri och jag har aldrig varit med om att släppa in tre mål på fasta i en och samma match. Det får vi lära oss av. Vi måste bli mer resoluta och bolljäveln ska bort. Sedan hur spelar ingen roll, den ska bara väck.

Tränare Thomas Lagerlöf instämmer:

– Det är första matchen i år där vi är gröna på alla punkter. Problemet är att vi släpper in tre fasta situationer och det är dessutom farligt på några till efter det. Det är inte okej. Det är en kombination av att Falkenberg är bra på fasta situationer och att vi gör det ganska dåligt. Man kommer släppa in mål på fasta i framtiden, man kan inte gardera sig mot allt, men om man ska släppa in mål på fasta ska motståndarna göra något bra, inte att vi gör för många fel, konstaterar Thomas Lagerlöf.

”För många lämnar över ansvar till andra”

”Mange” tycker att ni ska uppträda mer resolut. Delar du bilden?

– Definitivt. Det är för många som lämnar över ansvar till andra. Det måste vara allas ansvar att prata med varandra och inte bara ta tag i en motståndare och så får medspelarna lösa resten.

Lagkapten Jesper Karlström förklarar att man pratat om det i veckan.

– Det har funkat bra tidigare men man behöver påminna sig själv. Jag vet inte riktigt vad som hände mot Falkenberg men vi har koll på det nu i alla fall, säger han.

Hur går tankarna inför derbyt?

– Det känns bra. Det är väl det här med fasta bara. AIK satsar bara på fasta situationer så vi måste se upp. Sebastian Larsson har en väldigt bra fot.

Karlström är inte fel ute när han lyfter fram AIK:s skicklighet på fasta situationer och hörnor. Faktum är att AIK gjort sex stycken hörnmål där fem av dem kommit under hösten.

– Det är AIK:s största hot definitivt. Det är bara att kolla på målen AIK gjort den senaste tiden, det är bara på fasta situationer. Det är deras absoluta styrka tillsammans med försvarsspelet, säger Djurgårdens lagkapten.

Viktigt derby

Även Lagerlöf varnar för ”Sebs” fot.

– AIK har traditionellt varit ett bra lag på fasta, i alla fall sedan Sebastian Larsson kom in. Den foten är bra och de har mycket fysik med stora rutinerade spelare, säger han.

Hur högt rankar du Larssons fot?

– Den är ganska outstanding i allsvenskan, det får man säga. Man kan mäta sådana saker på olika sätt, det finns säkert spelare som har ett rappare skott, men den precisionen och farten han har på fasta är klart bäst. Han prickar de ytorna han vill och det är ett jättevapen för AIK. Det är bara för oss att hantera så gott vi kan.

Djurgården siktar på att avsluta säsongen med en derbyseger.

– AIK har tillräckligt med motivation och vill nog bevisa sig. En seger för oss hade betytt jättemycket och det är det sista derbyt för året, avslutar Jesper Karlström.