1 oktober: Djurgårdens IF förlorar bortamötet med Degerfors IF (0–3). Amadou Doumbouya spelar från start.

2 oktober: Under natten, bara timmar efter mötet med Degerfors IF, misstänks Amadou Doumbouya ha våldtagit en kvinna. Den misstänka våldtäkten ska ha ägt rum på Östermalm i Stockholm. Morgonen efter tränar Amadou Doumbouya som vanligt med Djurgårdens IF.

3 oktober: Amadou Doumbouya frihetsberövas. Några timmar senare meddelar Djurgårdens IF att de stänger av 20-åringen från sin verksamhet med omedelbar verkan.

6 oktober: Amadou Doumbouya häktas på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.

28 oktober: Åtal väcks. Förutom våldtäkt åtalas Doumbouya för kränkande fotografering och ringa narkotikabrott. Han nekar till anklagelserna.

9 november: Rättegången mot Amadou Doumbouya inledds i Stockholms Tingsrätt. Den pågår i en och en halv dag.

