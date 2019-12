Nabil Bahoui återvände till AIK i somras och skrev på ett kontrakt till 2022.

På åtta matcher – två från start och sex inhopp – svarade mittfältsstjärnan för två mål och tre assist.

Han är tilltänkt som en av stjärnorna som ska bära AIK in i säsongen 2020 – men nu kommer han att missa stora delar av den.

Nabil Bahoui opererad – blir borta åtta månader

Det är via sin hemsida som AIK låter meddela att Nabil Bahoui har opererats under onsdagen, för en ”underkroppsskada” som han ådragit sig under träning efter säsongen.

”Nu väntar en rehabilitering som uppskattas ta ungefär åtta månader”, skriver klubben.