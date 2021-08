AIK:s sjuka facit: ”Sveriges bästa”

Det var knappast en hemlighet inför lördagens möte på Friends arena. AIK stod kanske inte på flest gjorda mål, men när det kommer till att förvalta hörnor spelar laget i en egen division.

Något som verkar ha gått Örebro obemärkt förbi.

Redan efter 17 minuters spel tog hemmalaget ledningen efter att Alexander Milosevic nått högst och nickat in 1-0.

Mindre än en kvart senare var det dags igen.

AIK med säsongens tionde hörnmål

Den här gången skickade Sebastian Larsson in bollen från vänster hörnflagga och efter en rörig situation studsade bollen in förbi målvakten Bobby Allain – via en olycklig Nasiru Moro.

Något som innebär att AIK nu är uppe i tio hörnmål den här säsongen. Tio av totalt 26 mål.

Alltså: Mer än en tredjedel av AIK:s mål görs på hörna.

– De är fullständigt överlägsna i luftspelet. Det är väldigt imponerande, säger experten Jens Fjellström i Discovery Plus.

Mittbacken Alexander Milosevic, som gjorde eftermiddagens första mål, pekar ut Sebastian Larsson som anledningen till lagets sanslösa facit.

– Vi vet om att vi har Sveriges bästa högerfot som hörnläggare. Det är bara att springa mot bollen, säger han.

– Den här gången var det en variant som vi har jobbat på.

Matchen pågår.