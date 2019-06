AIK:s oro: Per Karlsson osäker inför 08-derbyt

AIK tar emot Hammarby i ett stekhett Stockholmsderby på Friends klockan 15.00 i dag. Till matchen har det talats om att skadeläget ljusnat hos hemmalaget AIK, där chefstränaren Rikard Norling meddelande att isländske anfallaren Kolbeinn Sightorsson är uttagningsbar.

Och den isländske landslagsanfallaren var också med i den 20-mannatruppen. En trupp som bantas med två namn innan matchstart. Samtidigt har Norling nu fått ett litet orosmoln på himlen inför matchen mot Bajen.

Sprang med Isak och Milosevic

När AIK tränade lätt under den öppna träningen på Karlberg under lördagen sågs Per Karlsson under en kort period springa tillsammans med Alexander Isak och Alexander Milosevic, medan den övriga truppen körde på som vanligt.

Enligt SportExpressens uppgifter beror det på att Karlsson haft en skadekänning i veckan och under lördagen var han osäker till spel mot Hammarby. Han kommer att testas sent under söndagen om han kan spela eller inte. Exakt vad det rör sig om för skada är oklart.

Besked en timme före start

Lämnar han klartecken går han in i trebackslinjen som vanligt. Lämnar han återbud ersättas han rakt av, av antingen Daniel Granli eller Magnar Ödegaard, som båda två är med i den 20-mannatrupp som AIK presenterade under söndagsmorgonen.

Startelvorna släpps en timme innan matchstart och då kommer definitivt besked om AIK kommer till spel med ”Pertan” eller inte. 33-årige Karlsson blev nyligen uttagen i A-landslaget som samlas i Stockholm under söndagskvällen för matcher mot Malta och Spanien.