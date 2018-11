Med ett 3-2-mål i slutsekunderna mot Örebro såg Daniel Sjölund till att hålla liv i guldstriden. Segern innebar att Norrköping fortsatt skuggade AIK i tabellen, men för AIK förändrades egentligen ingenting.

En seger mot Gif Sundsvall inför 50 128 åskådare, allsvenskan näst högsta publiksiffra någonsin, hemma på Friends arena och saken skulle vara biff.

Och redan efter tre minuters spel klackade Henok Goitom in bollen i mål. Men Gnagets storstjärna var offside och målet dömdes korrekt bort.

AIK missade guldchansen - allt avgörs i sista omgången

Det satte tonen för den här tillställningen. AIK var aggressivare, hungrigare och bättre matchen igenom. De farliga lägena avlöste varandra, som allra farligast blev det i början av den andra halvleken när Daniel Sundgren avlossade ett skott som gick i stolpen, träffade William Eskelinen i ryggen och studsade ut. Goitom högg på returen - men fick inte in bollen.

Och det var en sån dag det blev för AIK.

De pumpade på framåt, men Sundsvall försvarade sig med näbbar och klor - och hade en storspelande målvakt i Eskelinen. Bollen ville inte in för AIK.

Det blev plågsamt tydligt för AIK i slutminuterna när Heradi Rashidi från öppet läge skickade bollen stenhårt i ribban och bollen föll ner på mållinjen och ut.

Matchen slutade 0-0.

Goitom: ”Vi borde gjort mål”

– Vi skapar så mycket chanser att vi kan göra tre mål. Men bollen vill inte in, säger Goitom till C More.

– Vi har så många målchanser, vi borde ha gjort mål på dem.

Tränaren Rikard Norling var inne på samma resonemang som Goitom.

– Vi skapar tillräckligt, gör mycket rätt men bollen vill inte in i dag helt enkelt. Jag kan inte kräva mer av spelarna, vi får ett bra grepp om Sundsvall. De har ganska få moment där de kran driva spelet, säger han i C More.

Poängtappet innebär att guldstriden lever in i det sista. AIK har två poäng mer än IFK Norrköping och har allt i egna händer. En seger borta mot Kalmar FF den 11 november i allsvenskan sista omgång och guldet är deras. Dessutom lär ett oavgjort resultat på Guldfågeln arena räcka då AIK har mycket bättre målskillnad än sina rivaler från Norrköping.

Samtidigt så lever hoppet för IFK Norrköping som tar sig an Häcken på bortaplan.

Experten Alexander Axén menar att en påfrestande tid väntar för AIK-fansen inför avgörandet.

– Det är ingen rolig vecka att vara AIK:are nu, säger han i C More.

– Det var en dröm för alla att avgöra här. Men fotbollen går inte alltid som man vill, säger Sebastian Larsson, som utgick skadad efter halva matchen.

AIK snuvade på straff enligt Axén

Matchen slutade alltså mållöst, men enligt C More:s expert Alexander Axén borde AIK ha fått den kanske bästa möjligheten att få in ett ledningsmål, nämligen en straff. I den första halvleken rev Jonathan Tamimi omkull Robin Jansson i straffområdet, utan att domaren tog notis om saken.

För Axén var straffen solklar.

– För mig är det solklart. Domaren står väldigt nära. Det är för slött försvarsspel. Tamimi, vad är det han gör för nånting?, säger Axén.

