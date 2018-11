AIK:s kupp – när stjärnan fick pris

Det är galatider i svensk fotboll.

En vecka efter Fotbollsgalan arrangerar C More under måndagskvällen ”Allsvenskans stora pris”.

Då stal AIK-kaptenen Henok Goitom showen totalt.

När lagkamraten Kristoffer Olsson tilldelades utmärkelsen som seriens bäste mittfältare var Goitom på plats för att ta emot priset då Olsson är med landslaget för Nations League-match mot Ryssland.

Henok Goitoms kupp: ”Janne väntar på mig”

När programledaren Axel Pileby ropade upp Olssons namn plockade Goitom fram en väl dold pappmask föreställandes Kristoffer Olsson.

– Jag ska till landslaget nu, Janne väntar på mig, säger Goitom framme på scenen.

Axel Pileby blir smått ställd.

– Nu vet jag inte riktigt om jag ska ställa frågor till Olsson eller Henok, men jag testar båda på något sätt.

Sedan ombads Henok Goitom berätta som sin framgångsrika säsong ur Kristoffer Olssons perspektiv.

– Jag ska vara ödmjuk. Jag var en del av guldet och förtjänar landslagsplatsen. Snart drar jag utomlands förhoppningsvis, sade han vilket rev ner skratt hos publiken.

Axel Pileby frågar sedan om han har festat trots att han är landslagsspelare.

– Henok har gömt mig i sin bagagelucka, avslutar den falske Kristoffer Olsson.

Henok Goitom själv var nöjd med sin kupp.

– Vi skrev på WhatsApp och jag sa till Koffe ”du får titta vad som händer”. Han dog av garv. Det är bra.

