AIK befinner sig i en prekär situation. Efter derbyförlusten mot Djurgården ligger AIK på nedflyttningsplats och laget är hårt pressat i allsvenskan. Mot slutet av derbyt rullades två banderoller ut från supportrarna där det stod ”Avgå Manuel” och ”Avgå Brännström” på.

Efter matchen kommenterade AIK:s vd och klubbdirektör Manuel Lindberg banderollerna.

– Det går skitdåligt. Det klart att det inte är något konstigt. Det är mycket frustration och jag är en del av ansvaret. Det är fullt naturligt, den här branschen är oförlåtande och så är det.

Kommer du avgå?

– Det är ett styrelsebeslut. De får välja vilken väg vi ska gå, sa Lindberg.

Vill du fortsätta själv?

– Jag älskar AIK och tror jag kan göra mycket bra för AIK. Men jag är inte här om folk inte vill ha mig här. Det är klart att jag inte stannar då.

Hemligt möte i natt

Sent i går kväll, bara några timmar efter förlusten i derbyt, ägde ett hemligt möte rum i Solna mellan vd:n Manuel Lindberg och AIK:s styrelseordförande Robert Falck.

Enligt uppgifter till Expressen var Manuel Lindbergs framtid i AIK Fotboll uppe för diskussion under mötets gång.

På måndagsförmiddagen blev det officiellt att Manuel Lindberg avgår som vd och klubbdirektör i AIK.

När Expressen nådde klubbens styrelseordförande är han fåordig om uppgifterna.

Jag har fått uppgifter på att du och Manuel Lindberg träffades sent i går kväll på ett möte där ni diskuterade hans framtid. Vad kan du säga om det?

– Jag diskuterar inga personalärenden i media.

Kommer Manuel fortsätta i AIK?

– Vi kommunicerar till all media samtidigt när vi har något att meddela.

Manuel Lindberg anställdes som vd/klubbdirektör i AIK hösten 2021 efter att Björn Wesström lämnat föreningen. Utöver sitt vd-uppdrag klev han under vintern in som tillförordnad sportchef efter att Henrik Jurelius sparkats under uppmärksammade former.