AIK hade inför bortamatchen mot Kalmar FF på lördagen tappat poäng mot både IFK Norrköping (förlust) och Malmö FF (oavgjort). Rikard Norling valde att rotera laget en aning då man på tisdag spelar Champions League-kval.

Kolbeinn Sightorsson och Bilal Hussein fick chansen från start i stället för Henok Goitom och Tarik Elyounoussi. Den första halvleken blev något av ett ställningskrig. Den hetaste chansen fick Kalmars Rasmus Elm som hade en nick i ribban.

Men den första halvleken förblev mållös.

Obasi hjälte för AIK

AIK inledde den andra halvleken piggast och tog också ledningen. I den 53:e minuten slog Daniel Sundgren ett högerinlägg, som Karol Mets stötte fram till Chinedu Obasi, som helt fri i straffområdet kunde nicka in 1-0 bakom Lucas Hägg-Johansson.

Kalmar FF jagade en kvittering men åkte på en tung smäll i den 80:e minuten. Romario fick sitt andra gula kort när han fällde Obasi bakifrån. Efter det röda kortet fick hemmalaget till ett litet tryck på Guldfågeln arena men AIK lyckades hålla undan.

Segern innebär att AIK tillfälligt krymper avståndet upp till Malmö FF till tre poäng.

Pehrsson: ”Det är jag missnöjd med”

Kalmars tränare Magnus Pehrsson var besviken efteråt.

– Vi är nära att trycka in kvitteringen på slutet. Det var ett ställningskrig i första halvlek och vi har en seg och passiv inledning på andra halvlek, där AIK gör sitt mål, det är jag missnöjd med. Vi försöker få liv i det och det blir att chansa på slutet, säger han till C More.

Kalmar FF har därmed sex raka matcher utan seger.

– Jag känner att vi haft en månad utan matcher och vi har spelat mot två guldkandidater på kort tid, Djurgården och AIK, och nu får vi samla kraft.

Sundgren: ”Vi var mer noggranna”

Daniel Sundgren var desto gladare.

– Vi är mer noggranna i andra halvlek och håller bollen inom laget. Vi gick ut och spelade vårt spel i andra halvlek. Det röda kortet underlättar och vi är stabila där bak, säger Sundgren till C More och fortsätter blicka framåt mot guldstriden.

– AIK är starka på papperet, det gäller att gruppen håller sig samman. Om alla levererar ska vi vara där uppe, vi har bra gubbar i truppen.