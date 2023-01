AIK har några hektiska veckor bakom sig.

Så här långt har man värvat in sex nya spelare till laget där den senaste är Jimmy Durmaz som skrivit på för två år. Parallellt är Yasin Ayari på väg att lämna för Brighton i Premier League för omkring 48 miljoner kronor och dessutom riskerar man att tappa Joe Mendes till en utländsk klubb, där slutförhandlas det fortfarande med två klubbar.

Samtidigt har AIK:s klubbdirektör och tf sportchef Manuel Lindberg öppnat för fler nyförvärv innan transferfönstret stänger. Lindberg har aviserat att han letar på en högre hylla och ser gärna att spelare som kan stärka laget omgående ska tas in till truppen. När AIK vann över Sollentuna, i en träningsmatch på lördagen, var Lindberg tydlig med vilken profil han söker på nästa nyförvärv.

– Vi letar efter en offensiv kraft och en defensiv, sa Lindberg till Discovery.

Visar intresse för Keita

Enligt uppgifter till Expressen är Aboubakar Keita, 25, ett av namnen som AIK överväger att värva in inför allsvenskan. Klubben undersöker just nu möjligheterna till en affär och jobbar på att ta in 25-åringen. En första kontakt ska vara tagen, enligt Expressens uppgifter, och det återstår att se ifall man lyckas ro affären i hamn. Inget är dock klart eller påskrivet.

Keita tillhör belgiska Royal Charleroi men är just nu utlånad till israeliska Sektzia Ness Ziona FC fram till sommaren. Keita har också ett förflutet i FC Köpenhamn som han tillhörde ett antal säsonger och var även 2017 utlånad till Halmstads BK. På senare år har han också spelat för OH Leuven i Belgien och norska Stabaek.

AIK tycker att Keita uppfyller många av de krav och egenskaper som man eftersöker hos en defensiv spelare, samtidigt som man tycker att det är en fördel att 25-åringen har erfarenhet från skandinavisk fotboll. Keita är främst en defensiv mittfältare men han kan också spela som mittback. De närmsta veckorna lär utvisa ifall det blir en affär och AIK har samtidigt ett par namn till på listan över tänkbara värvningar som man också tittar på.