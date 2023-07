Krisen är långtifrån över, men visst ser det ljusare ut runt AIK just nu? Under nye huvudtränaren Henning Berg är laget obesegrat i två raka matcher. Segern mot Varbergs Bois (2–1) följdes upp med ett kryss mot Malmö FF (0–0) under söndagen.

– Kvaliteten har alltid funnits där, vi har inte fått ut det på planen bara. Och vi har inte kunnat prestera på den nivån vi ville med ”Brännan” (Andreas Brännström, tidigare huvudtränare). Med det sagt så ger det vi jobbade med ”Brännan” frukt nu också, säger Jimmy Durmaz.

Vad har Henning Berg kommit in och pekat på för saker?

– Man kan se det på planen. Vi spelar ett 4-4-2 som många känner till och är uppväxa med. Vi är mer kompakta och väntande. Vi är mer tydliga i det vi gör. Alla har sina roller. Sedan har vi svetsat samman gruppen än mer. Då tar väl alla ett ännu större ansvar i det också.

I och med de färskt inspelade poängen är faktiskt AIK, i alla fall för tillfället, uppe på saker mark i den allsvenska tabellen.

– När jag kom hit blev jag förvånad över att jag såg det här laget i botten. Jag kunde se hur mycket kvalitet det här laget har. Nu börjar vi visa hur bra vi är. Förhoppningsvis kommer vi fortsätta med det. Jag tycker att vi är på rätt väg, säger Mads Thychosen.

Keita klev av skadad mot MFF

Tränaren Henning Berg:

– Vi känner att vi tar små steg hela tiden. Segern senast var viktig, att ta en poäng i dag var viktigt. Vi blir lite bättre och lite bättre.

I det finns mer att ta av. Framförallt offensivt.

– Vi är ett lag som vill hålla i bollen också, det trycker han (Henning Berg) mycket på också. Att vi måste hålla i bollen mer än vad vi gör, säger Jimmy Durmaz – som inte startade söndagens möte med Malmö FF. Han kom dock in redan i matchminut 25 efter att Aboubakar Keita drabbats av en låsning i ryggen.

– Han gjorde ett försök spela, men det gick inte så länge. Jimmy kom in gjorde en bra match. Han visade rutin och god spelförståelse. Tog tag i matchen, säger Henning Berg.