AIK: guldhjälte saknas från start – nära MLS

Det var Sportbladet som under fredagen avslöjade att mittbacken Robin Jansson är nära en flytt till Orlando City i MLS. Den amerikanska klubben har letat mittback under en längre tid och nu ställt in siktet på AIK:s guldhjälte.

Guldhjälten flyttar till Florida

Förhandlingar har pågått i någon vecka och enligt SportExpressens uppgifter är en affär nu i princip klar. Därför kommer också Robin Jansson inte att spela från start i morgondagens cupmatch mot Örgryte på Friends arena.

Jansson värvades till AIK i april i år. Då kom han från Oddevold och skrev ett kontrakt på ett plus ett år.

Robin Jansson i AIK är nära MLS

Han spelade snabbt till sig en ordinarie plats i AIK:s startelvan och blev stor hjälte när han nickade in 1-0-målet i guldmatchen mot Kalmar FF på guldfågeln arena. Om AIK och Orlando löser de sista små detaljerna, vilket allt talar för, fortsätter alltså Janssons karriär i Florida.

