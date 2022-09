Hammarby och Djurgården fick med sig var sin poäng från söndagens derby på Tele 2 arena. Det öppnade upp för att AIK skulle kunna klättra upp till en tredjeplats i tabellen efter sin match mot Varberg senare på kvällen.

Men det blev en tung kväll på Västkusten för Solna-laget.

I den andra halvleken kunde Varberg på bara två minuter gå upp i en tvåmålsledning.

Först letade sig bollen in i mål via Robin Tranbergs panna, efter en hörnsituation. Och kort därefter kunde Filipe Sisse placera in 2-0 i öppet mål, efter fint förarbete av Robin Simovic.

Bahoui: ”Jag är fruktansvärt besviken”

John Guidetti var tillbaka i AIK efter att ha missat lagets senaste match mot Gif Sundsvall, och byttes in i den 62:a minuten.

AIK ligger nu fyra i tabellen, två poäng bakom trean Hammarby som därmed håller fast vid Europa-platsen.

– Väldigt besviken faktiskt. Jag har svårt att hitta ord nu så här direkt efter, men en riktigt dålig insats faktiskt. De skapar lägen från våra anfall, det är lite det de är ute efter också, så helt klart för dåligt, säger Nabil Bahoui i Discovery.

– Jag är fruktansvärt besviken på mig själv och på laget. Spelar vi så här har vi inget att tänka på i toppen, men jag vet att vi kan bättre.

Även tränaren Henok Goitom är besviken.

– Över 90 minuter är det en rättvis seger för Varberg. Första 20 är okej, men inte mer än så. Vi gör vår grej mindre bra, fastnar för mycket med bollen framför deras mittfält. Vi är väldigt slarviga och uddlösa.

Vad säger du om toppstriden nu, Henok?

– Ingenting, allt fokus var på att vinna i dag. Det är åtta matcher kvar, det är inte nu saker och ting avgörs eller sätter sig.

Varberg ligger på plats 13 i tabellen, med sju poäng marginal ner till kvalplatsen.