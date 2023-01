Några tusen hade tagit sig till Skytteholms IP i minusgraderna för att se AIK spela årets första träningsmatch.

Och redan efter någon minut hittade nyförvärvet Rui Modesto fram till John Guidetti som satte matchens första mål. Men det var vinkat för offside.

Firma Guidetti-Modesto skulle dock slå till igen.

I den 28:e minuten hittade högerwingen Modesto in till Guidetti som bara petade in matchens första mål. Eller? Det var nämligen en Sollentuna-försvarare som tacklade in bollen i målet. Självmål.

I den andra halvleken var det bara tre spelare kvar från AIK:s originalelva. Snittåldern sänktes rejält när unga förmågor som Taha Ayari och nyförvärvet Elias Durmaz fick chansen.

När det återstod cirka 20 minuter av matchen fick just Durmaz ett friläge med målvakten. Det blev en enkel bredsida och 2-0 till AIK.

Det skulle smälla igen. Alexander Fesshaie gjordes ner strax utanför straffområdet av Erik Johansson Olsson och domaren plockade upp det röda kortet direkt.

Sollentuna reducerade dock via Petter Soelberg och det var nerv i matchen.

Det blev inga fler mål och AIK vann med 2-1.

Guidettis ord: ”En dag av drömmar”