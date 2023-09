Adam Benediktsson startade de inledande sex matcherna i allsvenskan när Pontus Dahlberg saknades. Därefter har han följt samtliga matcher från bänken.

När det var dags för Blåvitt att möta Malmö FF på bortaplan under söndagen blev islänningen inkastad rakt i hetluften. Dahlberg fick kasta in handduken efter uppvärmningen och Benediktsson fick beskedet att han skulle starta när laget gick in i omklädningsrummet för de sista förberedelserna.

– Jag visste ingenting, men jag är alltid redo att spela.

Hur kände du kring situationen?

– Samma som vanligt. Om du inte är klar när du är på bänken, varför ska du då få spela?

IFK Göteborgs huvudtränare, Jens Askou, förklarar att Pontus Dahlberg hade en känning dagen innan match, men att de testade på uppvärmningen om målvakten var redo för spel.

– Sen kände han att det inte skulle gå. Sen tänkte han kanske också att Adam skulle göra en riktigt bra match, vilket han gjorde, säger Askou och fortsätter:

– Jag tycker att Adam gör en väldigt, väldigt bra match. Det är den bästa prestation som han har gjort för IFK Göteborg, efter att inte ha spelat så mycket, så en stor eloge till honom.

Grämer sig efter kvitteringen

Han räknar med att Dahlberg är tillgänglig efter landslagsuppehållet.

– Som jag förstår det är det inget allvarligt med Pontus.

IFK Göteborg ledde med 2–0 i paus efter två mål av Arbnor Mucolli. Efter ett sent kvitteringsmål fick lagen nöja sig med en poäng vardera.

– Det är bara surt, att vi inte kunde hålla ut lite längre... Men det är fotboll, säger Benediktsson.

Det var 20-åringens sjunde start den här säsongen. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Martin Olsson dunkade in 2-2–målet från distans och Blåvittmålvakten grämer sig lite efter matchen.

– Jag har räddat sådana bollar på träningen och kunde inte göra det på match… Men det var, jag vill inte svära, men det var ett jättebra skott.

”Fick en snusdosa på skinkan”

I den första halvleken fick spelarna lämna planen efter att det kastats in föremål upprepande gånger från MFF-klacken. När hemmalaget forcerade i slutet var Benediktsson placerad framför hemmaklacken och gillade att stå framför den ljudkulissen.

– Det är därför jag älskar fotboll. De har en jättebra arena så de kan skapa en jättebra atmosfär. Det är hur skönt som helst.

Kastade de något på dig?

– Jag fick en snusdosa på skinkan, skrattar han. Det var inför den sista hörnan, men det är fotboll.

Det var inget som domaren uppmärksammade?

– Jag sparkade bara bort den med foten. Varför ska jag säga ”jag fick en snusdosa på skinkan”?.

Gillar nya ”hårda” Blåvitt

Trots att Blåvitt tappade sin ledning har de nu tre poäng ner till nedflyttningsplatsen. Benediktsson hyllar sin nya tränare och menar att han betytt mycket för lagets fina form.

– Han har kommit med en ny mentalitet. Han har varit jättehård med hur man ska vara som fotbollsspelare.

I en intervju med Aftonbladet avslöjar Askou att han bland annat gett spelarna snusförbud. Målvakten har inget emot de nya reglerna och gillar den tuffa disciplin som nu gäller.

– Hade jag hört det för fem år sedan hade jag tänkt annat, men jag tycker likadant som Jens om det. Man ska ha regler om man ska vara professionell, det är vårt jobb.

