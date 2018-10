2015: Extrajobb på fabrik 2018: Nära bli guldhjälte

När AIK drabbades av en skadekris modell värre på försäsongen valde klubben att värva in Oddevolds mittback Robin Jansson, 26.

Värvningen blev klar precis innan transferfönstret stängde och kom efter att AIK fått Jesper Nyholm långtidsskada och lagkaptenen Nils-Eric Johansson tvingats lägga av på grund av hjärtproblem.

Robin Jansson jobbar på fabrik för tre år sedan

Doldisen Jansson spelade så sent som för tre år sedan i Bengtsfors i division fyra och jobbade samtidigt på den lokala fabriken.

Nu är hans smått osannolika fotbollssaga på väg att få det perfekta slutet då AIK ligger i förarsätet att vinna SM-guldet. I eftermiddag väntar ett derby mot Djurgården på Tele2 arena.

- Djurgården borta i ett derby är alltid en tuff match. För oss gäller det att inte se för långt fram utan att vara här och nu. Det är alltid mycket ståhej runtomkring matcherna mot Djurgården och det är bara att ladda upp som vanligt.

- Vara fokuserad och göra sitt bästa, säger Jansson.

Hur ofta tänker du tillbaka på resan du gjort. Nu står du och kan vinna ett SM-guld och för några månader sedan spelade du i division I och jobbade på fabrik?

- Jag är ganska dålig på att tänka tillbaka på saker och ting så. Utan det kommer mest när kompisar eller familjen påminner mig om det. Framför allt i början när allt var "wow" när man kom till AIK och det var mycket att ta in.

- Sedan hinner man inte kolla tillbaka när man är mitt uppe i säsongen. Nu vill man prestera och det är match på match på match. För egen del har det rullat på bra, gått bättre och bättre och det är bara att köra på. Det är en mäktig resa man gjort, helt klart, men vi får se efter säsongen om man kan blicka tillbaka på den och njuta.

- Just nu ligger fokus på Djurgården och nästa match. Inte så mycket annat.

Robin Jansson funderade på att lägga av

Vad har varit det bästa på den här resan du gjort?

- Att få spela fotboll på heltid. Det har jag inte gjort på väldigt länge, det var väl senast när jag var junior i BK Häcken som jag gjorde det.

Där var du nära att lägga av helt med fotbollen?

- Ja, sista halvåret på mitt kontrakt med Häcken var det så. Då kände jag att jag behövde spela fotboll på seniornivå. Då valde jag att flytta till Trollhättan och spela i division I. Men den flytten blev inte som jag tänkt mig. Jag fick ett par småskador, var borta mycket och då tappade jag motivationen. Det var då jag bestämde mig för att bromsa upp, komma hem, spela med Bengtsfors och vara med familj och vänner. Sånt hade jag tappat då när jag flyttade till Häcken som ung.

- Det blev inte det här att man umgicks lika tätt med kompisar när man var i Häcken. Så det var det jag ville hem till.

- Tryggheten framför allt.

Började om med väldigt långa dagar

Oddevold i division I fick Jansson att göra en satsning på fotbollen igen.

- Jag flyttade hem och hade inga planer på att komma tillbaka. Då sa jag till mig själv att jag flyttar hem nu och sedan får vi se om jag får tillbaka motivationen att satsa på fotboll igen. Jag hade ingen aning om hur den satsningen skulle se ut. Det enda jag visste då var att Oddevold hade varit på mig.

- De var på mig hela tiden. Och jag fick till det till slut. Samtidigt så jobbade jag med att dra järntråd. Industriarbete. Klockan brukade ringa 05.45, jag snoozade till 06.00, gick direkt ut och borstade tänderna och sedan gick jag direkt till jobbet. Det var full fart på jobbet under dagen. Jag slutade vid 14 eller 15. Då satte jag mig och käkade direkt och åkte en timme i bil till Uddevalla och tränade och sedan åkte jag hem.

- Jag var ju borta hemifrån 06.00 på morgonen och sedan tillbaka 20.00. Så höll jag på i två år och tre månader. Det här året skulle blivit mitt tredje med Oddevold, men då hörde AIK av sig.

Gjorde klart med AIK i sista sekunden

Och det gick snabbt när "Gnaget" hörde av sig. Övergången var klar på några dagar.

- Det var väl dagen innan transferfönstret stängde den 3 april, som det blev klart med AIK. Det är en liten annorlunda tillvaro nu i AIK där jag kan spela fotboll på heltid.

- Jag trivdes i och för sig väldigt bra med hur jag hade det innan också. Men när AIK dök upp var det inget att snacka om ,det var en chans i livet kändes det som. Man är lyckligt lottad som får spela för AIK och spela fotboll på den här nivån. Den här chansen som man fått vill man inte bara kasta den i sjön.

- Nu är det lite annorlunda dagar. Man kliver upp, åker till Karlberg och käkar frukost och tränar. Sedan har man ledigt på eftermiddagarna. Då brukar jag ta en powernap när jag kommer hem. Sedan ta en fika eller se lite serier. Jag umgås en del med bröderna Linnér också.

Familjens stöd betyder mycket för 26-åringen. Hans pappa Niclas åker alltid från Bengtsfors på sonens matcher. Ibland tar han med sig farmor Solveig.

- Familjen kommer upp titt som tätt. Min pappa åker nästan på varje match. Han har missat ett par matcher när jag varit avstängd. Annars tar han bilen varthän jag spelar. Det är starkt gjort. Han brukar ta med sig farmor också. Hon är fotbollstokig hon med. Pappa spelade i division II på den tiden och hon var tokig på läktaren. Det betyder mycket för mig att de är med på läktaren. Det är fantastiskt att se dem på läktaren när jag spelar. Det är 42 mil hem till Bengtsfors så det är fyra timmar ibland enkel väg. Ibland kommer de hem mitt i natten.

Farsan klarar av att jobba ändå?

- Han jobbar som platschef så han sköter det nog bra. Han brukar vara i tid dagen efter, så det är inga problem.

Vad tänker du själv kring att du tagit en ordinarie plats i AIK:s startelva?

- Det var mäktigt när jag blev klar för AIK och de första tankarna jag hade var väl att får jag tre-fem minuter i slutet av matcherna så ska jag gå in och kriga och göra det så bra jag kan. Visa att jag är värd den här chansen. Bara gå in och köra och sedan jobba utifrån det.

- Jag gick verkligen inte in med tanken att jag skulle spela varje match. Jag gick in för att anpassa mig, se hur laget agerar och inte komma in och bryta ut från mönstret för mycket. Men nu har det gått över alla förväntningar.

- Jag blev väl värvad som en backup men jag tog chansen när den kom.

Hyllar fansen: ”Sjungit i varenda match”

Varför blev det så tror du?

- Man har ju med åren samlat på sig mer erfarenhet från den här nivån. Jag var väldigt hetsig på planen när jag var yngre. Jag var inte mogen att ta ytterligare ett steg. Mycket sånt har jag fått med mig. Jag känner mig lugn och trygg i mig själv. Jag har mognat mycket som person.

Hur ser du på AIK som klubb?

- Det är enormt. De har fantastiska fans, både på bortaplan och hemmaplan .Man får reaktioner ute på stan och jag tror att fansen är en sådan bidragande orsak till att vi gått så bra. De har stått och sjungit i över 90 minuter i varenda match trots att vi inte alltid spela på topp. Jag har aldrig varit med om något sånt här tidigare, så det har varit en mäktig känsla för mig.

Vad skulle det betyda att vinna SM-guld med AIK ?

- Det skulle vara otroligt stort, men just nu har vi bara fokus på Djurgården innan vi svävar i väg.

Vad säger du om sammanhållningen i er trupp?

- Den är fantastisk. Det var jag faktiskt lite rädd för tidigare, att jargongen i omklädningsrummet skulle vara bra mycket hårdare och att spelarna skulle vara mer på mig. Men det är väldigt familjärt här, folk tar hand om varandra och här känns det som man bryr sig om varandra på riktigt även fast man är konkurrenter.

- Vi ha spelare som varit utomlands och spelat med stora namn, så det är väldigt gött. Jag är stolt och lycklig över att få vara en del av AIK. Och jag är väl det levande beviset på att det kan gå fort i fotboll och att man inte behöver vara uträknad bara för att man spelar i division I eller division II.