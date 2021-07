19-åring sänker MFF – med sitt första mål

Tabellsexan Norrköping mot serieledande Malmö öppnade höstsäsongen av årets allsvenska. Johan Dahlin var tillbaka mellan stolparna i Malmö efter nästan ett års skadefrånvaro, där den tolv år yngre Marko Johansson – fram tills nu – i stället fått förtroende.

Matchen startade raskt på Parken i Norrköping – inför drygt 2 700 åskådare – och redan efter elva minuter tog östergötarna ledningen. Linus Wahlqvist bröt bollen på mitten, spelade framåt och sedan kom ett inspel mot boxen där Carl Björk stötte in bollen från nära håll. Noterbart är att Malmö därmed har släppt in mål i samtliga matcher den här säsongen.

Galna minuterna

Säg den glädje som varar längre än en minut och 17 sekunder. För längre än så fick inte Norrköping behålla sin ledning. Malmös Antonio Colak skrev in sig i målprotokollet när han utjämnade. I matchens 36:e minut så ådrog sig samme Colak en varning och var sedan inblandad i en dispyt där han mycket väl kunnat få sitt andra gula kort.

Efter den situationen så buade norrköpingssupportrarna så fort Colak hade bollen. Han tystade emellertid dem när han gjorde sitt andra mål för matchen efter att ha lyft bollen över Oscar Jansson i Norrköpings mål.

– Jag har jobbat mycket under försäsongen, jag är här för att göra mål och jag är glad över att göra två stycken och hjälpa laget, säger han till Discovery+.

Inhopparen matchhjälte

Oscar Lewicki skadade sig på försäsongen och spelade inte under vårsäsongen. I halvtid så byttes däremot Malmös trotjänare in. Den andra halvleken var avslagen och matchen såg ut att sluta oavgjort, men Norrköpings inhoppande 19-åring Lucas Lima ändrade på det. Han bredsidade in sitt första allsvenska mål någonsin och firade storartat.

– Det är en obeskrivlig känsla, säger han till Discovery+.

Det här var Limas andra inhopp i allsvenskan och det kunde inte ha slutat bättre.

– Jag gick hundra, jag tänkte inte, jag bara körde, säger han och passar sedan på att hylla supportrarna:

– De är spelare för oss också, och som de hjälper oss med stödet, det är perfekt.

Föräldrarna grät vid målet

Lucas Lima har haft de trassligt med skador. Trots att han bara är 19 år så har han två stycken korsbandsskador i bagaget. Norrköpings tränare Rikard Norling känner med 19-åringen.

– Han känner till många här i Norrköping sedan han var en liten pojke och han har haft två allvarliga knäskador. Han har kämpat mer eller mindre två år, säger han och fortsätter:

– Det första jag fick höra när jag kom till Norrköping var att ”den där spelaren kommer att visa grejer om han inte skadar sig”. Hade han inte gått sönder så hade han säkert varit uppe i en topp 5 liga, säger Norling.

Det blev ett rejält målfirande för 19-åringen som sedan fortsatte i omklädningsrummet.

– Det var kaos på ett bra sätt. Där ute, här inne, familjen med mamma pappa och min bror, säger han.

Hur reagerade familjen på målet?

– De grät. Det var jättekul att göra mamma, pappa och min bror stolta, säger han avslutande.

