Djurgården roterade friskt inför Svenska cupen-mötet med Akropolis. Oscar Pettersson, Alexander Abrahamsson, Hampus Finndell och Adam Bergmark-Wiberg fick alla chansen från start.

Och startdebutanten Oscar Pettersson presenterade sig direkt. Efter en hörna i åttonde minuten fyrade den anfallaren i väg ett hårt skott som styrdes in via en Akropolis-spelare i mål.

Det var 19-åringens första mål för Djurgården – och betydde 2-0.

Redan efter fyra minuter hade nämligen Haris Radetinac gett de allsvenska serieledarna ledningen när han nickade in 1-0.

– Det kändes som att jag fick en yta bakom ”Mackan” (Danielson). Det var bara att trycka in den, säger Radetinac till C More.

Djurgården klart för gruppspel i cupen

– Vi gör två snabba mål och kan spela lite mer avslappnat. Sen fick del lite mycket boll i slutet. Vi får skärpa oss där, fortsätter han.

I 62:a minuten byttes Oscar Pettersson ut för debutanten Emir Kujovic. Nyförvärvet gjorde inget större avtryck av sig, utan kämpade mestadels ensam på topp samtidigt som Akropolis jagade en reducering.

Med fem minuter kvar att spela kom den också.

Niklas Lindqvist rullade in 1-2 efter en kontring. Men närmare än så kom inte Akropolis. Djurgården vann med 2-1 och är därmed klart för gruppspel i Svenska cupen nästa år.

– Det kändes okej. När de får målet så får de energi och det blir lite panik. Vi är det bättre laget. Vi ska egentligen göra ett mål till så att det inte blir så spännande, säger Kujovic till C More.

På söndag väntar Malmö FF på bortaplan för Djurgården.

– Det kommer bli spännande. Det kommer bli kul. Man är hellre med där uppe än någon annanstans, säger Kujovic.