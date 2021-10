18-åringen skjuter Bajen vidare i 87:e

Hammarby gästade under onsdagskvällen Sparbanken arena, där division 1-klubben Hudiksvall stod för motståndet i kvalspelet till svenska cupen.

Gästande Hammarby hade svårt att bryta ner hemmalaget som stod upp bra i den första halvleken. Det skulle dröja till matchminut sextiofyra innan Vladimir Rodic lyckades spräcka nollan.

Hemmalaget vek dock inte ner sig, utan lyckades kvittera i den 79:e minuten genom Oscar Wikman som i och med sitt mål såg till att matchen i det läget gick mot en förlängning.

Målet betydde extra mycket för Wikman, som är Hammarbysupporter.

– Benny (Dahlin, huvudtränare) hade skämtat om att jag skulle göra mål just mot Bajen i och med att jag är från Stockholm, håller på Bajen och har en Hammarbytatuering. Så det var väl skrivet i stjärnorna att är det någon gång man ska göra mål så är det väl i dag, säger Wickman till C More.

Talang med två sena mål

Matchen var på väg mot en förlängning, men då klev den 18-årige Mayckel Lahdo fram. Den unge talangen stod först för ledningsmålet fram till 2-1 för Hammarby, innan han även satte spiken i kistan med sitt andra mål för kvällen efter en kontring.

Hammarby är därmed klara för spel i svenska cupens gruppspel som drar i gång i vinter.