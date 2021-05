Siffrorna avslöjar: Så ska AIK besegra MFF

Det vankas toppmatch i kväll i Solna när AIK tar emot regerande mästarna Malmö FF. Bara en poäng skiljer lagen åt i tabellen när endast tre matcher återstår innan EM-uppehållet. Malmö åker till Stockholm med en 3-2-seger i bagaget hemma mot Varberg men fortsätter att släppa in mål.

MFF har spelat 16 A-lagsmatcher under 2021 och inte lyckats hålla nollan en enda gång. Så här långt i allsvenskan har MFF släppt in nio mål på fem matcher och två tredjedelar av målen släpps in på inlägg och fasta situationer.

Larsson: ”Vet hur det har sett ut tidigare”

Kvällens motstånd har gjort alla sina mål hittills i allsvenskan på just inlägg eller fasta situationer.

Ett av AIK:s farligaste anfallsvapen är Sebastian Larsson som har hand om hörnor, frisparkar och straffar och han vet hur man sårar MFF.

– Vi vet hur det har sett ut i deras tidigare matcher, säger han inledningsvis och fortsätter. Utan att säga exakt vad vi har för tankar så är Malmö ett lag med stort självförtroende som kan släppa fram mycket folk. Alla lag som går fram med mycket folk och släpper till bakåt kan bli sårbara. De jobbar med en tydlig återerövring, men kan man ta sig ur den återerövringen så finns ytor. Kruxet är att göra det, säger han.

Du slår många fasta. Hur resonerar du när du ser Malmö försvara?

– Grundtanken är alltid att få in bollen med bra fart i ytorna vi söker, det är en grund. Man kan ha hur många idéer som helst men om inte jag prickar det vi pratat om spelar det ingen roll hur det ser ut. Grunden på fasta är att få in bollen på ytorna som vi pratat om. Det är klart att vi har tankar inför Malmö och fasta är en del av det.

”De är medvetna själva”

Ni har gjort många mål på fasta och inlägg. Vad ger det laget?

– Vi känner att vi är farliga och tunga på fasta. Vi borde ha gjort ett par mål senast mot Norrköping, vi har en ribba och ett par riktigt bra lägen som vi inte utnyttjar på fasta situationer men vi känner att vi kan skapa chanser.

– Det är en styrka och vi växer som lag. Jag tror det kan påverka motståndare när man möter lag som är väldigt bra på fasta så vet de om det. Vi försöker jobba på det mycket och vi har potential att bli ännu bättre på det.

AIK:s tränare Bartosz Grzelak:

– Vi ser den typen av trender. Jag tror de är medvetna om det själva och vad de har för statistiskt underlag att backa upp sitt försvarsspel på. Vi försöker göra mål på olika sätt, fasta situationer är något vi har varit starka på och vi är tunga där när vi kommer upp. Vi har stora spelare när vi kommer upp. Där tycker jag att vi är på god väg att förbättra vår statistik lite grann. Statistik är fakta men att möta Malmö hemma är oavsett en stentuff match så man kan inte ta något för givet, säger han och tillägger:

– Malmö är ett väldigt bra fotbollslag men man har sina svagheter. Sedan handlar det om att kunna utnyttja det. I Malmös fall har man väldigt många skickliga spelare och de är duktiga på att täcka upp för sina svagheter, så det är inget som är givet.

SÅ HAR AIK GJORT SINA MÅL I ALLSVENSKAN Degerfors (h) - Inlägg från Erick Otieno på vänsterkanten till Saku Ylätupa i straffområdet som skjuter in bollen på volley. (1-0) - Inlägg från Ylätupa på högerkanten till Nabil Bahoui som nickar in bollen i mål. (2-0) Hammarby (h) - Inlägg från Saku Ylätupa på högerkanten till Nicolas Stefanelli som nickar mot mål och sedan slår in sin egen retur. (1-0) - Hörna från Sebastian Larsson på första stolpen som Nabil Bahoui nickar in i mål. (2-0) Elfsborg (h) - Sebastian Larsson slår in en straff i mål. (1-0) Visa mer